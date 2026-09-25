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Новости по тегу #Александр Ефимов

«Мужики, надо торопиться»: Лукашенко поставил напряженные задачи перед лесной отраслью
25 сентября 2026 10:52

«Мужики, надо торопиться»: Лукашенко поставил напряженные задачи перед лесной отраслью

Президент вручил символы Государственного знака качества
20 января 2026 16:44

Президент вручил символы Государственного знака качества

«АМКОДОР» к 2030 году в два раза увеличит объёмов производства – Ефимов
18 августа 2025 18:31

«АМКОДОР» к 2030 году в два раза увеличит объёмов производства – Ефимов

«Мы никого бросать не собираемся». Лукашенко планирует посетить «АМКОДОР»
30 июня 2025 19:16

«Мы никого бросать не собираемся». Лукашенко планирует посетить «АМКОДОР»

За 2024-й мы реализовали продукции на сумму более 5 млн долларов – Горлов о сотрудничестве с Кубой
25 июня 2025 13:37

За 2024-й мы реализовали продукции на сумму более 5 млн долларов – Горлов о сотрудничестве с Кубой

Фармацевтика и совместные производства – о чем ещё договорились Беларусь и Вьетнам?
12 мая 2025 17:28

Фармацевтика и совместные производства – о чем ещё договорились Беларусь и Вьетнам?

Роман Головченко: Беларусь и Россия могут достигнуть максимальной импортонезависимости в сельхозмашиностроении
27 февраля 2025 16:51

Роман Головченко: Беларусь и Россия могут достигнуть максимальной импортонезависимости в сельхозмашиностроении

Все проекты госпрограммы развития микроэлектроники Беларуси идут с опережением сроков – Ефимов
14 февраля 2025 17:19

Все проекты госпрограммы развития микроэлектроники Беларуси идут с опережением сроков – Ефимов

Ефимов: рынок Союзного государства достаточен для развития наших автосборочных производств
23 декабря 2024 14:09

Ефимов: рынок Союзного государства достаточен для развития наших автосборочных производств

Беларусь заинтересована в формировании в порте «Сохар» промышленного хаба – Ефимов
17 декабря 2024 13:54

Беларусь заинтересована в формировании в порте «Сохар» промышленного хаба – Ефимов

Лукашенко тепло приняли в Омане! Разбираемся в перспективах сотрудничества Беларуси с Султанатом
15 декабря 2024 17:34

Лукашенко тепло приняли в Омане! Разбираемся в перспективах сотрудничества Беларуси с Султанатом

Укрепить позиции на Ближнем Востоке – Лукашенко встретился с Султаном Омана
15 декабря 2024 10:53

Укрепить позиции на Ближнем Востоке – Лукашенко встретился с Султаном Омана