Новости по тегу #Александр Ефимов

Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева.
По итогам 2025 года знак качества присвоен универсальному погрузчику от «АМКОДОР».
Проблемы «АМКОДОРа» стали вторым пунктом повестки совещания во Дворце Независимости.
«Я согласился с тем, чтобы нынешнего министра направить на «Амкодор», потому что там тысячи людей и они ждут ответа, нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени. Я у вас побуду еще в ближайшее время. Мы никого бросать не собираемся».
Уже сегодня Беларусь и Куба реализуют совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и продовольствии.
Вьетнам называют новым азиатским тигром. Для нас это рынок с населением более 100 миллионов человек! Дорога открыта.
Вопросы технологического суверенитета обсуждали 27 февраля в ходе рабочей встречи с представителями Союза промышленников «Прогресс».
«Вместе с тем мы рассмотрели вопрос реализации как минимум еще пяти новых инвестпроектов в области микроэлектронной промышленности», – отметил глава Министерства промышленности.
Белорусы рассчитывают увеличить объемы производства наших седанов и кроссоверов. Планы большие, но нужно ориентироваться на спрос и видеть рынки для сбыта.
Беларусь рассчитывает задействовать порт и СЭЗ «Сохар» под совместные проекты с Оманом. Александр Лукашенко сегодня ознакомился с возможностями свободной экономической зоны.
Этот рабочий визит Первого в Оман имеет историческое значение. Тактическое – мы укрепляем свои позиции на Ближнем Востоке. Второй момент – стратегический.
Несмотря на успехи по отдельным направлениям, торгово-экономическое сотрудничество получило гораздо скромное развитие. Среди причин: пандемия, экономические перипетии в мире, санкционные ограничения.
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