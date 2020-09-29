Прямой эфир

Губернатор Омской области побывал в «Великом камне». Гости высоко оценили площадку для инвестиций

29 сентября 2020 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гости Форума регионов продолжают изучать возможные направления во взаимной работе. Губернатор Омской области России Александр Бурков 29 сентября побывал в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Омской области побывал в «Великом камне». Гости высоко оценили площадку для инвестиций-1

Гости высоко оценили создание такой успешной международной площадки для инвестиций. Россияне изучили льготные условия ведения бизнеса для резидентов парка. Много говорили также о развитии и расширении производств.

Губернатор Омской области побывал в «Великом камне». Гости высоко оценили площадку для инвестиций-4

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Мы рассчитываем на то, что такие взаимодействия станут регулярными, и самое главное, дадут хороший будущий конструктивный посыл взаимодействия, прежде всего инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Губернатор Омской области побывал в «Великом камне». Гости высоко оценили площадку для инвестиций-7

Сейчас в «Великом камне» – 65 резидентов из 14 стран мира. Россияне здесь реализуют пока три крупных медицинских проекта.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Ярошенко # Александр Бурков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции
29 сентября 2020 12:49

Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции

Форум регионов Беларуси и России в онлайн-формате. Каким был первый день?
28 сентября 2020 19:40

Форум регионов Беларуси и России в онлайн-формате. Каким был первый день?

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей
28 сентября 2020 17:59

Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей