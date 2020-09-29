Губернатор Омской области побывал в «Великом камне». Гости высоко оценили площадку для инвестиций
Новости Беларуси. Гости Форума регионов продолжают изучать возможные направления во взаимной работе. Губернатор Омской области России Александр Бурков 29 сентября побывал в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости высоко оценили создание такой успешной международной площадки для инвестиций. Россияне изучили льготные условия ведения бизнеса для резидентов парка. Много говорили также о развитии и расширении производств.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Мы рассчитываем на то, что такие взаимодействия станут регулярными, и самое главное, дадут хороший будущий конструктивный посыл взаимодействия, прежде всего инвестиционного взаимодействия между двумя странами.
Сейчас в «Великом камне» – 65 резидентов из 14 стран мира. Россияне здесь реализуют пока три крупных медицинских проекта.