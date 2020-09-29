Губернатор Омской области побывал в «Великом камне». Гости высоко оценили площадку для инвестиций

Новости Беларуси. Гости Форума регионов продолжают изучать возможные направления во взаимной работе. Губернатор Омской области России Александр Бурков 29 сентября побывал в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости высоко оценили создание такой успешной международной площадки для инвестиций. Россияне изучили льготные условия ведения бизнеса для резидентов парка. Много говорили также о развитии и расширении производств.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Мы рассчитываем на то, что такие взаимодействия станут регулярными, и самое главное, дадут хороший будущий конструктивный посыл взаимодействия, прежде всего инвестиционного взаимодействия между двумя странами.