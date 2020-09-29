Александр Лукашенко: подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности, используя самые современные технологии

Так, в некотором смысле студенческое движение союзной молодежи – бренд наших двусторонних отношений. Турпоходы, конференции и совместные интернет-инициативы с белорусско-российским акцентом давно заняли свое место в общем образовательном процессе. Однако останавливаться на достигнутом, отметил Александр Лукашенко, нельзя. Именно молодежь сейчас находится под влиянием ложных идеалов и, что страшнее, попыток исказить прошлое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши усилия окажутся напрасными, если мы не передадим молодежи эстафету памяти. Используя самые современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности: культ потребления, индивидуализм, социальную безответственность. Это чуждо традициям и мировоззрению наших народов, в основе которых – единство, сплоченность и готовность прийти на помощь друг другу.

С удовлетворением отмечаю, что эта работа находится под самым пристальным вниманием союзных парламентариев. Созданная при Парламентском собрании союза Беларуси и России Молодежная палата активно вовлекает молодых людей в орбиту двустороннего сотрудничества. Но этой деятельности необходимо добавить больше конкретики, напористости, результативности.