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Александр Лукашенко: подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности, используя самые современные технологии

29 сентября 2020 17:15
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Новости Беларуси. Стороны подвели предварительные итоги VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, в некотором смысле студенческое движение союзной молодежи – бренд наших двусторонних отношений. Турпоходы, конференции и совместные интернет-инициативы с белорусско-российским акцентом давно заняли свое место в общем образовательном процессе. Однако останавливаться на достигнутом, отметил Александр Лукашенко, нельзя. Именно молодежь сейчас находится под влиянием ложных идеалов и, что страшнее, попыток исказить прошлое.  

Александр Лукашенко: подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности, используя самые современные технологии-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Наши усилия окажутся напрасными, если мы не передадим молодежи эстафету памяти. Используя самые современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности: культ потребления, индивидуализм, социальную безответственность. Это чуждо традициям и мировоззрению наших народов, в основе которых – единство, сплоченность и готовность прийти на помощь друг другу.  

С удовлетворением отмечаю, что эта работа находится под самым пристальным вниманием союзных парламентариев. Созданная при Парламентском собрании союза Беларуси и России Молодежная палата активно вовлекает молодых людей в орбиту двустороннего сотрудничества. Но этой деятельности необходимо добавить больше конкретики, напористости, результативности.  

Александр Лукашенко: подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности, используя самые современные технологии-4

Ведущие вузы наших стран реализуют ряд совместных образовательных и научных проектов, общими усилиями издают учебные пособия. Сегодня около 11 тысяч белорусов обучаются в российских вузах и более полутора тысяч россиян – в Республике Беларусь. Но сотрудничество в сфере образования нужно развивать еще активнее в рамках студенческих обменов, стажировок, форумов и конференций, студенческих отрядов.  

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# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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