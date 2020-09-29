«Гордость за совместную работу с нашими коллегами». Что можно увидеть на выставке «Белагро-2020»?

Новости Беларуси. Выставка «Белагро-2020» в 30-й раз начала работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мороженое из мяса, машина для сортировки картофеля с системой зрения и самый мощный трактор на постсоветском пространстве. Аграрный форум традиционно собрал не только белорусских, но и зарубежных производителей. На «Белагро» в том числе представлены 10 регионов России. Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так

Первый такой серийный BELARUS презентовал и МТЗ. Новую модель отличает моторный отсек с двигателем, который соответствует современным экологическим требованиям. У машины – надежная трансмиссия с автоматическим включением блокировки дифференциала. Отдельное внимание – комфорту водителя. Есть здесь и климат-контроль, и тонированные стекла. Это сделано с учетом пожеланий покупателей. У трактора – новая подвеска и мультимедиа. Александр Субботин на «Белагро-2020»: мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Национальная безопасность складывается в том числе из продовольствия. И это не только для нашей страны. Это для всех очень важно, потому что деньги нельзя кушать. Человек всегда будет есть, всегда хочет есть вкусно, хочет есть полноценно, поэтому мы стараемся этот сектор в аграрном смысле закрыть и полностью обеспечить себя необходимым продовольствием. Вроде это получается. Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В этот непростой период пандемии, когда нарушались интеграционные связи, мы где-то теряли рынки, но мы выполнили все свои контракты, выполнили те объемы и смогли еще нарастить на 200 миллионов объем реализованной продукции. Поэтому сегодня в душе гордость за науку, гордость за промышленников и гордость за совместную работу с нашими коллегами из Российской Федерации, партнерами из других стран.