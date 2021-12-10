Новости экономики за 10.12.2021

Новости Беларуси. Зачем Эстония запустила старые электростанции и сжигает сланец и дрова? Какими финансовыми инструментами белорусские банки готовы поддержать малый и средний бизнес страны? Почему в отношении транзита как процедуры применять санкции нельзя?

Транзит через Литву калийных удобрений «Беларуськалия», в отношении которого введены санкции, не может быть прекращен. Запретить транзит – значит, пойти вразрез с международными соглашениями Литвы, Евросоюза и США. Об этом заявил крупнейший акционер Клайпедского терминала насыпных грузов, предприниматель Игорь Удовицкий. Компания акционера ежегодно загружает на суда примерно 11 миллионов тонн продукции белорусского производителя удобрений.

Игорь Удовицкий, акционер компании Biriu Kroviniu Terminalas (BKT, Терминал насыпных грузов):

Никаких санкций США для транзита белорусского калия через Литву нет и быть не может. В отношении транзита как процедуры применять санкции нельзя.

Для всех государств, в том числе и для США, обязательны международные договоры-соглашения Всемирной торговой организации и Конвенции ООН по морскому праву, которые гарантируют свободу транзита для государств, не имеющих выхода к морю. Все участники транзита калийных удобрений, в том числе и органы власти Литвы, консультировались и с Департаментом казны США, и с Еврокомиссией о применении санкций. Им объяснили, что белорусский калий может транспортироваться через Литву, если расчеты осуществляются в евро, а не в долларах США.