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За счёт расширения кредитных линий. В Беларуси увеличат поддержку бизнеса банками в 5 раз

10 декабря 2021 16:09
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Новости Беларуси. В пять раз возрастет поддержка бизнеса банками в рамках госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном за счет расширения кредитных линий.  

За счёт расширения кредитных линий. В Беларуси увеличат поддержку бизнеса банками в 5 раз -1

В ближайшие пять лет предприниматели могут рассчитывать на 30,5 миллиардов рублей, в том числе в 2022 году – на 6 миллиардов. Очевидно, это станет весомой поддержкой для сектора предпринимательства. В последнее десятилетие этому направлению уделяется особое внимание: принят ряд программ для его стимулирования и развития.  

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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