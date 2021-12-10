За счёт расширения кредитных линий. В Беларуси увеличат поддержку бизнеса банками в 5 раз

Новости Беларуси. В пять раз возрастет поддержка бизнеса банками в рамках госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном за счет расширения кредитных линий.

В ближайшие пять лет предприниматели могут рассчитывать на 30,5 миллиардов рублей, в том числе в 2022 году – на 6 миллиардов. Очевидно, это станет весомой поддержкой для сектора предпринимательства. В последнее десятилетие этому направлению уделяется особое внимание: принят ряд программ для его стимулирования и развития.