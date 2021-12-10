Прямой эфир

Китайский юань в 2021 году обогнал доллар, прибавив 8 процентных пунктов

10 декабря 2021 16:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Китайский юань, по мнению финансовых аналитиков, в 2021 году растет лучше доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плюс 8 процентных пунктов по отношению к 24 известным мировым валютам.  

Китайский юань в 2021 году обогнал доллар, прибавив 8 процентных пунктов-1

Из-за такой положительной динамики и прогнозов стали больше цениться гособлигации КНР. Одна из причин роста – хорошие показатели экспорта.  

О других новостях экономики за 10 декабря читайте здесь.  

# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За счёт расширения кредитных линий. В Беларуси увеличат поддержку бизнеса банками в 5 раз
10 декабря 2021 16:09

За счёт расширения кредитных линий. В Беларуси увеличат поддержку бизнеса банками в 5 раз

В Эстонии власти предложили гражданам оплачивать счета за электроэнергию в рассрочку
10 декабря 2021 16:07

В Эстонии власти предложили гражданам оплачивать счета за электроэнергию в рассрочку

«Предусмотрен рост базовой ставки до 210 рублей». В Беларуси обсудили перспективы экономики на 2022 год
10 декабря 2021 15:16

«Предусмотрен рост базовой ставки до 210 рублей». В Беларуси обсудили перспективы экономики на 2022 год