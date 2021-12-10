Китайский юань в 2021 году обогнал доллар, прибавив 8 процентных пунктов

Новости Беларуси. Китайский юань, по мнению финансовых аналитиков, в 2021 году растет лучше доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плюс 8 процентных пунктов по отношению к 24 известным мировым валютам.
Новости Беларуси. Китайский юань, по мнению финансовых аналитиков, в 2021 году растет лучше доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плюс 8 процентных пунктов по отношению к 24 известным мировым валютам.
Из-за такой положительной динамики и прогнозов стали больше цениться гособлигации КНР. Одна из причин роста – хорошие показатели экспорта.
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