Поставки нефти и ситуация с коронавирусом в стране. Актуальные вопросы недели обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы белорусских НПЗ. Глава государства провел встречу с рабочей группой. Она занимается не только мониторингом ситуации на углеводородном рынке, но и принимает меры по загрузке двух заводов.

Повестка дня во Дворце Независимости не ограничилась нефтяным вопросом. В центре внимания Президента – ситуация с коронавирусом. Мировая проблема порождает сегодня не только массовую панику, но и фейки. В интернете появляются материалы с заголовками о смерти белорусов от COVID-19. Один из последних случаев связан с гибелью женщины в Витебске. С распространителями фейков Александр Лукашенко поручил разобраться председателю КГБ. Подробно остановился глава государства и на ситуации с туристами, застрявшими на отдыхе за рубежом. Со стороны государства принимаются все меры по их возвращению. Виктория Ходосок продолжит тему.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Самые обсуждаемые темы последней недели во Дворце Независимости – нефть и коронавирус. Две головные боли. Да, сегодня суббота, и в графике Президента зачастую это выходной. Но серьезные вопросы требуют детального разбора. На встречу с Президентом поднимается в полном составе рабочая группа по одному из важных вопросов – нефтяному. Настрой серьезный – сразу видно. Владимир Макей и Андрей Рыбаков явно обсуждают деловое. По цифрам и деталям пробежался глава КГК. А Сергей Румас и Андрей Равков, судя по всему, о злободневном – о коронавирусе. К этой теме сегодня все вернуться.

На углеводородном рынке по-прежнему все не так просто. Цены на газ привязаны к нефти, ее стоимость снижается. Газ должен тоже идти на спад. Пока процессы завязаны на сырьевых перерасчетах, мы пытаемся договариваться с российскими коллегами. Ищем и находим альтернативных нефтяных партнеров. И здесь на днях от стратегического партнера весть: «Мы согласны на ваши предложения по поставкам нефти». Александр Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Что за предложения и есть ли в них что-то про известные премии российским продавцам топлива – пока ни слова. Господин Рыбаков этот момент не комментирует. Задача пока вот какая – на следующей неделе сформировать сырьевой пакет для наших НПЗ. Вопрос про их стабильность и эффективность во втором квартале.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Мы сейчас в очень активной стадии переговоров второго квартала. В ближайшее время, когда уже сформируем пакет предложений со всех источников, я думаю, тогда можно говорить об окончательном ценообразовании. Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа Наших союзников вспомнят сегодня еще раз. Разбор полетов про те самые полеты. Проблемные. О белорусах, застрявших заграницей. Но вот одно непонятно в этой истории – мы помогаем не только своим, но и россиянам. Об этом лично на неделе распорядился Президент. От России мы также ждем содействия. Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран

И вот еще одна цифра от МИД: на днях порядка 11 тысяч белорусов уехали за границу. Это как понимать? Всех предупреждают и всем говорят – обстановка сложная, пока посидите дома. Вот на каком языке с непонимающими и отчаянными еще говорить!? Президент выход видит. Александр Лукашенко: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома»

Урок будет и тем, кто на коронавирусе сейчас хайпует. Многие читали: в стране якобы уже есть и первые жертвы опасной инфекции. Авторы явно раскрывают свой творческий потенциал. К сплетням и откровенной лжи. Но теперь «дарованиям» за слова придется ответить. Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса

Под большим ударом опасной инфекции, конечно, пожилые люди. Их просят себя особо поберечь. И лишний раз без повода из дома не выходить. «Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей