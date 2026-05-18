В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек, включая ребенка. Среди жертв – шесть мужчин, три женщины и несовершеннолетний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти подтвердили факт трагедии и заявили о начале совместного расследования с федеральными силами. На месте происшествия работают сотрудники полиции, национальной гвардии и армии: они организовали блокпосты, патрулируют территорию и собирают данные, чтобы установить мотивы преступления. Министерство общественной безопасности штата пообещало добиться «нулевой безнаказанности» и приложить все усилия для поимки виновных. В небе над районом кружат вертолеты, помогающие координировать операцию. Оцепление и предупреждающие знаки ограничивают доступ местных жителей к месту атаки.