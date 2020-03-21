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Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран

21 марта 2020 17:07
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Новости Беларуси. В белорусском МИДе уверяют: работа идет 24 на 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помочь с возвращением в страну уже удалось более 3000 человек. Вернуться домой сложнее всего сейчас из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран-1

Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран-3

Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД:  
Нами на сегодняшний день уже получена в рабочем порядке информация о подписании нового распоряжения правительства России, которое вносит определенные изменения в ранее принятое российской стороной решение об ограничении въезда иностранцев на свою территорию. В настоящий момент мы этот документ внимательно изучаем. Надеемся, что внесенные изменения позволят нам решить в первую очередь наиболее остро стоящие вопросы с выездом и возвращением домой наших граждан из дальних стран.

Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран-6

# Беларусь-Россия # общество # Анатолий Глаз # Александр Лукашенко # Фотофакт

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