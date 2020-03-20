«Наши рынки – это весь мир». Подробности визита Александра Лукашенко на предприятие «Адани»

Новости Беларуси. Конкуренция и использование отечественной продукции – основа работы любого предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент, посещая 20 марта частное предприятие «Адани».

Это крупнейший производитель медицинского оборудования и систем безопасности. Здесь налажен так называемый полный цикл – от идеи до сборки. «Адани» на рынке уже 30 лет. Начинали с производства дозиметров. Сегодня линейка значительно шире, как и география поставок – 86 стран. И мощности предприятия продолжают расти. Какую оценку Александр Лукашенко дал работе частника и какие поставил задачи? Юлия Бешанова знает подробности.

С продукцией «Адани» знакомы президенты и арабские шейхи, миллионы туристов по всему миру и практически все белорусы. А в выставочном павильоне предприятия – как в декорациях фильмах о будущем. Кстати, именно такими кинокартинами вдохновлялся в 1991 году доктор технических наук, физик-ядерщик Владимир Линев, когда начинал свой бизнес. «Рамки», которые видят человека насквозь, медицинские аппраты, позволяющие рассмотреть заболевание на самой ранней стадии. Директор компании сегодня с гордостью рассказывает: его детище – один из мировых лидеров по производству рентгеновского оборудования. В линейке – более 60 наименований.

Владимир Линёв, генеральный директор УП «Адани»:

Уникальность заключается, что это высокотехнологичное предприятие полного инновационного цикла. Мы занимаемся разработкой, производством и поставкой техники. Мы растем последние 5 лет приблизительно на 25-30 % в год. Наши рынки – это весь мир. Почти 85 % произведенного здесь идет на экспорт. С товаром знакомы в 86 странах мира: от СНГ до Европы и Америки. Такие экспортоориентированные компании – резиденты СЭЗ – имеют весомые льготы. В итоге за 2019 год эти предприятия положили в бюджет почти 1,5 миллиарда рублей. Это 3,5 % его доходной части.

Но Президент обращает внимание на детали. Во-первых, вклад СЭЗ в благосостояние страны может быть больше, и настаивает на получении максимальной пользы для Беларуси от резидентов. В приоритете – интересы государства, а не карман частника. Поэтому преференции сохранятся только в том случае, если это действительно выгодно для страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что мы вернемся к Налоговому кодексу и посмотрим, что плохо, что хорошо. Я не могу сразу сказать, что для нас они благо. Для государства. С точки зрения людей, зарплаты – молодец, высокотехнологичное производство. Экспорт, импорт и прочее – всё это должно быть выгодно государству, через налоги и так далее. Постоянно у меня эта тема в голове вертится. Я поручил по Налоговому кодексу. Будем смотреть. Если речь идет о налоговых и прочих льготах, то, конечно, мы на это будем смотреть. Не потому, чтобы защемить кого-то. Вы видите, в какой ситуации функционирует государство: за каждую копейку, за рынки приходится драться. Александр Лукашенко об экономическом кризисе: «Мы уже туда одной ногой вступили»

Во-вторых, производители, которые не входят в свободные экономические зоны, жалуются на неравные правила игры. А главное условие конкуренции – равенство всех.

Александр Лукашенко:

Надо в равные условия ставить, не обижая никого, но надо выравнивать, чтобы была конкуренция соответствующая. Я вспоминаю, я же создавал эти зоны. Какая главная была причина? Людей занять, ну и частники туда шли, иностранцы шли, разворачивали производства, поддерживали школы. Ну и на экспорт. Главное от экспорта – чтобы валюта поступала. И желательно, чтобы эта валюта тратилась здесь, а не то, что он ввез валюту сюда и вывез завтра. Пока у нас работают, в основном, айтишники. Это новое, их надо на ноги поставить и так далее.

«Адани» – инновационное предприятие с амбициями. 8,5 % доходов компания вкладывает в науку и производство. В планах – глобальное расширение. Заказы расписаны до конца года, но мощностей да и свободного места практически не осталось. Под одной крышей, говорит директор, сейчас фактически работает 50 мини-заводов. Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал» Президент готов дать землю, но с одним условием – задействовать в производственной цепочке отечественные предприятия. Александр Лукашенко сразу предлагает варианты и отвергает возникающие сомнения. Главное – уверено взять дело в свои руки.

На рынке рентгеновской медтехники компания работает вот уже 20 лет. В клиниках страны установлено порядка 850 аппаратов этого производителя. Здесь посчитали: каждый год на этой технике проходят обследование как минимум 4,5 млн белорусов. Например, такие современные томографы уже стоят в семи клиниках страны. И это только начало.

Александр Лукашенко:

Возьми на контроль вопрос обеспечения медицинских учреждений аналогичного класса аппаратами собственного производства. Сам проконтролируй, потому что жулья у нас еще хватает. Дай бог, чтобы он их там повыкорчевывал всех. Это свое, оно дешевле, но если оно результат дает, если это качество. Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке Эти уникальные разработки – плод работы не коллектива, а команды единомышленников. Это 450 человек и из них 300 – с высшем образованием. Почти десяток – с учеными степенями и званиями. Это «мозговой центр» компании. Здесь работают самые ценные сотрудники. Доктор-кардиолог Антонис Джозеф – ланкиец. В Минске получил медицинское образование, уехал на родину. Но вернулся в Беларусь. Работал участковым врачом. Сейчас практикующий хирург-кардилог в одной из обычных поликлиник – ведущий сотрудник компании. Его заметили, пригласили в команду. В итоге, идеальный сплав практики и науки. И таких талантливых кадров немало. Главное – уметь их найти и ценить.

Александр Лукашенко:

В поликлинике у тебя светило работает. Не в научно-практическом центре, а в поликлинике. Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

В поликлинике, мы сейчас тоже разбираемся, там действительно хватает самородков, им надо дать перспективу. Президент Беларуси: «Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то ещё что-то» В условиях кризиса наше здравоохранение демонстрирует умение держать удар. И на «Адани» это особенно заметно.

Александр Лукашенко:

Чтобы совершить желаемый нами рывок, нужны огромные инвестиции, большие деньги. У нас, конечно же, да ни у кого в мире, кроме нескольких стран, таких денег нет. Но надо понимать, что даже если у кого-то есть деньги, не всегда дадут, потому что завтра это конкурент для них. Поэтому благодаря таким инициативным людям, как эта семья, создаются такие производства. Но для меня что важно? Мы, конечно, будем поддерживать. Это локомотив. Локомотив инновационной продукции, предприятие-локомотив. Мы хотим, я хочу (и думаю, что хозяева согласятся), чтобы они на прицеп взяли наши другие предприятия и тащили за собой. А они пусть производят комплектующие для них. Естественно, новые производства, расширения – я абсолютно поддерживаю это.