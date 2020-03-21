Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Новости Беларуси. Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 марта, заслушивая доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, сообщает БЕЛТА.

На совещание во Дворец Независимости приехали премьер-министр Сергей Румас и вице-премьер Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова (она также является председателем наблюдательного совета на «Нафтане»), глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и его заместитель Валерий Бельский, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Как пояснил глава государства, это полный состав рабочей группы, которая должна не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она еженедельно проводит свои заседания и информирует Президента о результатах работы. Руководит рабочей группой Игорь Сергеенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?

Глава Администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

По словам Президента, на совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.