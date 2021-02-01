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Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков

01 февраля 2021 10:56
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Новости Беларуси. Вопросы экологии, охраны природы и работа белорусских метеорологов. Эти темы 1 февраля обсуждали на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у главы государства – министр Андрей Худык.  

Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Охрана окружающей среды – это ваша вотчина. И вы самый первый и требовательный инспектор. Как обстоят дела, без всяких самоотчетов? Что вы видите, что вас не устраивает, как будем работать впредь? И не забывайте по гидрометеорологии доложить. Я года два тому назад просто высказывал свое возмущение тем, как работает у нас гидрометцентр. Должен вам сказать, что в последнее время зашевелились. И я очень внимательно слежу за этим. На три дня – абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса – градус. Разительное изменение, но надо в этом направлении работать.  

Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков-4

Что касается работы гидрометеорологического направления в стране, то улучшать качество продолжат и дальше – совершенствовать информационно-технологическую базу, модернизировать вычислительные мощности. Этому процессу поспособствует и обновленный закон, который вступит в силу с середины июня 2021 года.  

# Республиканский гидрометеоцентр # общество # Александр Лукашенко # Андрей Худык # Фотофакт

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