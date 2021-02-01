Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков
Новости Беларуси. Вопросы экологии, охраны природы и работа белорусских метеорологов. Эти темы 1 февраля обсуждали на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у главы государства – министр Андрей Худык.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Охрана окружающей среды – это ваша вотчина. И вы самый первый и требовательный инспектор. Как обстоят дела, без всяких самоотчетов? Что вы видите, что вас не устраивает, как будем работать впредь? И не забывайте по гидрометеорологии доложить. Я года два тому назад просто высказывал свое возмущение тем, как работает у нас гидрометцентр. Должен вам сказать, что в последнее время зашевелились. И я очень внимательно слежу за этим. На три дня – абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса – градус. Разительное изменение, но надо в этом направлении работать.
Что касается работы гидрометеорологического направления в стране, то улучшать качество продолжат и дальше – совершенствовать информационно-технологическую базу, модернизировать вычислительные мощности. Этому процессу поспособствует и обновленный закон, который вступит в силу с середины июня 2021 года.