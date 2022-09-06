Лукашенко: достойны ли те, кто выехал за границу и действует во вред государству, оставаться гражданами Беларуси?

Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Желающих много – хоть условный экзамен на гражданство вводи. Так во многих странах. Знание одного из государственных языков и основ Конституции. Даже некие методички будут печатать. Хотя обойдутся без бюрократический волокиты. Впрочем, гражданство можно не только получить, но и потерять. В Овальном зале уже подняли такой вопрос.