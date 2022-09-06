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Лукашенко: достойны ли те, кто выехал за границу и действует во вред государству, оставаться гражданами Беларуси?

06 сентября 2022 17:14
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Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Желающих много – хоть условный экзамен на гражданство вводи. Так во многих странах. Знание одного из государственных языков и основ Конституции. Даже некие методички будут печатать. Хотя обойдутся без бюрократический волокиты. Впрочем, гражданство можно не только получить, но и потерять. В Овальном зале уже подняли такой вопрос.

Лукашенко: достойны ли те, кто выехал за границу и действует во вред государству, оставаться гражданами Беларуси?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Сбежали, вредят, преступники фактически и продолжают преступную деятельность – предложено было лишать их гражданства.

Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто, взяли эту карту якобы случайно (может быть, случайно), или у них иная ориентация.

Лукашенко: достойны ли те, кто выехал за границу и действует во вред государству, оставаться гражданами Беларуси?-4

Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение. Подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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