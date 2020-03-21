Александр Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Новости Беларуси. Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы белорусских НПЗ.

Во Дворце Независимости глава государства встретился с рабочей группой, которая занимается мониторингом ситуации на углеводородном рынке и принимает меры по загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Руководит ею глава политического штаба Президента Игорь Сергеенко.

Ситуация в отрасли складывается непростая. Цены на газ привязаны к нефти, а ее стоимость снижается. Следовательно, и газ должен дешеветь. Речь на совещании также шла о работе двух НПЗ, в том числе на внешние рынки.