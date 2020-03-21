Александр Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Новости Беларуси. Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы белорусских НПЗ.
Новости Беларуси. Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы белорусских НПЗ.
Во Дворце Независимости глава государства встретился с рабочей группой, которая занимается мониторингом ситуации на углеводородном рынке и принимает меры по загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Руководит ею глава политического штаба Президента Игорь Сергеенко.
Ситуация в отрасли складывается непростая. Цены на газ привязаны к нефти, а ее стоимость снижается. Следовательно, и газ должен дешеветь. Речь на совещании также шла о работе двух НПЗ, в том числе на внешние рынки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, у вас еженедельные заседания группы. И я поручал руководителю этой группы – главе Администрации, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Такие предложения от россиян поступили три дня назад, и мы договаривались, что сегодня рассмотрим эти предложения. Если в целом, я так понимаю, россияне пошли полностью на наши предложения по поставкам нефти? Главное, что согласие российской стороны на наше предложение уже в конце первого квартала пошло. Не важно, под какими обстоятельствами, по каким причинам. Мы видим ситуацию на нефтяном рынке.
Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа
Кроме того, на совещании во Дворце Независимости также обсудили тему коронавируса (подробнее здесь).