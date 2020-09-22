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Делегация Приморского края с официальным визитом в Минске: в каких сферах есть перспективы сотрудничества

22 сентября 2020 06:22
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Новости Беларуси. Продолжается официальный визит в Беларусь делегации Приморского края. Этот российский регион – один из ключевых торговых партнеров нашей страны на Дальнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 сентября перспективы сотрудничества обсудили Роман Головченко и Олег Кожемяко. А 22 сентября пройдет встреча на самом высоком уровне.

Делегация Приморского края с официальным визитом в Минске: в каких сферах есть перспективы сотрудничества-1

Делегация Приморского края с официальным визитом в Минске: в каких сферах есть перспективы сотрудничества-3

Отметим, что Президент Беларуси и губернатор Приморского края знакомы давно. Раньше глава российского региона возглавлял Сахалинскую и Амурскую области. Для него сотрудничество с Беларусью – дело давнее и плотное.

Александр Лукашенко 22 сентября встретится с губернатором Приморского края

Без сомнения, ожидается встреча друзей и партнеров, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Ожидаем новых контрактов.  

Мы готовы поставлять в регион племенной скот, семена яровой пшеницы. Приморский край, в свою очередь, заинтересован во внедрении белорусских технологий в сферу АПК. Это касается картофелеводства, выращивания овощей открытого грунта.

Делегация Приморского края с официальным визитом в Минске: в каких сферах есть перспективы сотрудничества-6

Напомним, на необходимости более интенсивно развивать региональное сотрудничество, активнее идти на прямые контакты между предприятиями делали акцент президенты Беларуси и России во время встречи в Сочи.  

Стороны ожидают значительной активизации всех процессов и по итогам работы VII Форума регионов. Он пройдет в Минске и Минской области уже на следующей неделе.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Роман Головченко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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