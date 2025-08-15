В Испании пожары уничтожили около 50 тыс. га леса

Испания охвачена масштабными лесными пожарами, которые уже уничтожили около 50 тысяч гектаров леса в различных регионах страны. По данным СМИ, стихия унесла жизни трех человек, еще около 20 получили ранения и ожоги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В автономном сообществе Кастилия и Леон борьба с огнем осложняется сильными порывами ветра и сухими грозами. Около 8 тысяч человек эвакуированы. Возгорание также затронуло остатки древнего римского золотого рудника, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отметим, природные пожары бушуют по всей Европе на фоне экстремальной жары. С начала года огненная стихия уничтожила около 400 тысяч гектаров земли.