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В Испании пожары уничтожили около 50 тыс. га леса

15 августа 2025 07:15
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Испания охвачена масштабными лесными пожарами, которые уже уничтожили около 50 тысяч гектаров леса в различных регионах страны. По данным СМИ, стихия унесла жизни трех человек, еще около 20 получили ранения и ожоги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании пожары уничтожили около 50 тыс. га леса-2

В автономном сообществе Кастилия и Леон борьба с огнем осложняется сильными порывами ветра и сухими грозами. Около 8 тысяч человек эвакуированы. Возгорание также затронуло остатки древнего римского золотого рудника, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отметим, природные пожары бушуют по всей Европе на фоне экстремальной жары. С начала года огненная стихия уничтожила около 400 тысяч гектаров земли. 

# Испания # Пожары

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