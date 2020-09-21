Российская делегация во главе с губернатором Приморского края возложила цветы на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Приморский край остается одним из ключевых торговых партнеров Беларуси на Дальнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с губернатором этого региона России. Роман Головченко и Олег Кожемяко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной

Визит делегации носит статус официального. Неизменно для протокола – участие в церемонии памяти.

Сегодня, 21 сентября, цветы и венки российские гости возложили к Вечному огню и монументу на площади Победы.