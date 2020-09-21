Прямой эфир

Иван Крупко о встрече с делегацией Приморского края: «Много точек соприкосновения в разных областях»

21 сентября 2020 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приморский край остается одним из ключевых торговых партнеров Беларуси на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Крупко о встрече с делегацией Приморского края: «Много точек соприкосновения в разных областях»-1

Роман Головченко и Олег Кожемяко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. За полугодие товарооборот увеличился на 17%.

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной

Иван Крупко о встрече с делегацией Приморского края: «Много точек соприкосновения в разных областях»-4

Визит делегации носит статус официального. Неизменно для протокола – участие в церемонии памяти.

Российская делегация во главе с губернатором Приморского края возложила цветы на площади Победы в Минске

Иван Крупко о встрече с делегацией Приморского края: «Много точек соприкосновения в разных областях»-7

Члены делегации Приморского края провели встречу в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Беларусь предлагает Приморью поставки племенного скота, а также семена яровой пшеницы, многолетних трав. Приморский край в свою очередь заинтересован во внедрении белорусских технологий в сферу АПК. Это касается картофелеводства, выращивания овощей открытого грунта. Затронули и тему образовательного взаимообмена.

Иван Крупко о встрече с делегацией Приморского края: «Много точек соприкосновения в разных областях»-10

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края (Россия):
И сыры, и масло, и колбасы, и продукция длительного хранения, сухое молоко для последующей переработки – все это имеет сегодня повышенный спрос у нашего населения. Население доверяет продукции белорусских производителей, оно пользуется популярностью. Конечно, сейчас пандемия несколько объемы сдержала, но мы сейчас будем создавать специализированные торговые дома, где будет реализовываться белорусская продукция. Для нас важно, чтобы наши жители потребляли или приморское, или высококачественный белорусский продукт, который выпускается в большей степени по ГОСТу, и известен нашему потребителю.

Иван Крупко о встрече с делегацией Приморского края: «Много точек соприкосновения в разных областях»-13

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сегодня мы обсудили разные направления. Я думаю, что в перспективе, это совместное проектирование строительства молочно-товарных комплексов, проработки поставки оборудования, работа наших научных учреждений, совместные проекты. Много точек соприкосновения в разных областях. Впереди большая работа.

Иван Крупко о встрече с делегацией Приморского края: «Много точек соприкосновения в разных областях»-16

Глава ведомства также пригласил гостей на Международную выставку «Белагро», которая пройдет в Минске с 29 сентября по 4 октября.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Олег Кожемяко # Иван Крупко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?
21 сентября 2020 16:49

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?

«Кондуктор следил не только за оплатой проезда, но и за порядком». Рассказываем об обязанностях работников транспорта в 20 веке
21 сентября 2020 16:14

«Кондуктор следил не только за оплатой проезда, но и за порядком». Рассказываем об обязанностях работников транспорта в 20 веке

«12-местные с жёсткими сиденьями, очень неудобные». Показываем модели самых популярных автобусов в СССР
21 сентября 2020 16:08

«12-местные с жёсткими сиденьями, очень неудобные». Показываем модели самых популярных автобусов в СССР