Иван Крупко о встрече с делегацией Приморского края: «Много точек соприкосновения в разных областях»

Новости Беларуси. Приморский край остается одним из ключевых торговых партнеров Беларуси на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко и Олег Кожемяко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. За полугодие товарооборот увеличился на 17%. Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной

Визит делегации носит статус официального. Неизменно для протокола – участие в церемонии памяти. Российская делегация во главе с губернатором Приморского края возложила цветы на площади Победы в Минске

Члены делегации Приморского края провели встречу в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Беларусь предлагает Приморью поставки племенного скота, а также семена яровой пшеницы, многолетних трав. Приморский край в свою очередь заинтересован во внедрении белорусских технологий в сферу АПК. Это касается картофелеводства, выращивания овощей открытого грунта. Затронули и тему образовательного взаимообмена.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края (Россия):

И сыры, и масло, и колбасы, и продукция длительного хранения, сухое молоко для последующей переработки – все это имеет сегодня повышенный спрос у нашего населения. Население доверяет продукции белорусских производителей, оно пользуется популярностью. Конечно, сейчас пандемия несколько объемы сдержала, но мы сейчас будем создавать специализированные торговые дома, где будет реализовываться белорусская продукция. Для нас важно, чтобы наши жители потребляли или приморское, или высококачественный белорусский продукт, который выпускается в большей степени по ГОСТу, и известен нашему потребителю.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня мы обсудили разные направления. Я думаю, что в перспективе, это совместное проектирование строительства молочно-товарных комплексов, проработки поставки оборудования, работа наших научных учреждений, совместные проекты. Много точек соприкосновения в разных областях. Впереди большая работа.