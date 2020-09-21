Александр Лукашенко 22 сентября встретится с губернатором Приморского края

Новости Беларуси. Приморский край остается одним из ключевых торговых партнеров Беларуси на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ведомства также пригласил гостей на международную выставку «Белагро», которая пройдет в Минске с 29 сентября по 4 октября.

Как сообщает «Пул Первого», с губернатором Приморского края 22 сентября встретится Александр Лукашенко. Не виделись политики чуть больше года – прошлый визит был в июле 2019-го.

От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?

Ранее Олег Кожемяко руководил Сахалинской областью, до этого Амурской. С нашей страной сотрудничает давно.