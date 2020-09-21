Новые возможности для развития. Минская и Архангельская области подпишут соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. В рамках VII Форума регионов Беларуси и России Минская и Архангельская области готовятся подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас заключены соглашения и протоколы с 42 российскими регионами. В 2020 году внешнеторговый оборот между странами составил почти 2,4 миллиарда долларов.