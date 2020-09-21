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Новые возможности для развития. Минская и Архангельская области подпишут соглашение о сотрудничестве

21 сентября 2020 15:11
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Новости Беларуси. В рамках VII Форума регионов Беларуси и России Минская и Архангельская области готовятся подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новые возможности для развития. Минская и Архангельская области подпишут соглашение о сотрудничестве-1

Сейчас заключены соглашения и протоколы с 42 российскими регионами. В 2020 году внешнеторговый оборот между странами составил почти 2,4 миллиарда долларов.

Новые возможности для развития. Минская и Архангельская области подпишут соглашение о сотрудничестве-4

Традиционно на российском рынке востребованы мясомолочные продукты, легковые автомобили, запчасти и оборудование для грузовых машин.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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