Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной

Новости Беларуси. Приморский край остается одним из ключевых торговых партнеров Беларуси на Дальнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с губернатором этого региона России.

За полугодие товарооборот увеличился на 17 %. Жителям Приморья хорошо известна белорусская техника. Там работает дилерская сеть МАЗа, МТЗ, БелАЗа и Гомсельмаша. Регион заинтересован в дополнительных поставках коммунальной техники, продуктов питания из Беларуси.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

На всех предыдущих постах, на которых вы работали – и губернатором Амурской области, и Сахалинской области, – вы огромное внимание уделяли развитию сотрудничества с нашей страной. Это мы высоко ценим и признательны вам за ваш личный вклад, который материализовался в абсолютно конкретные цифры.

И мы очень хорошо видим, как каждый ваш приход на очередную должность выражается в резком увеличении объема товарооборота между нашими регионами, которые вы возглавляли, и Республикой Беларусь.