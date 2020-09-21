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Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной

21 сентября 2020 10:42
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Новости Беларуси. Приморский край остается одним из ключевых торговых партнеров Беларуси на Дальнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с губернатором этого региона России.

Роман Головченко и Олег Кожемяко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной-1

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной-3

За полугодие товарооборот увеличился на 17 %. Жителям Приморья хорошо известна белорусская техника. Там работает дилерская сеть МАЗа, МТЗ, БелАЗа и Гомсельмаша. Регион заинтересован в дополнительных поставках коммунальной техники, продуктов питания из Беларуси.

В целом, российская сторона отметила значительный потенциал к активизации экономических отношений.  

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной-6

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной-8

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
На всех предыдущих постах, на которых вы работали и губернатором Амурской области, и Сахалинской области, вы огромное внимание уделяли развитию сотрудничества с нашей страной. Это мы высоко ценим и признательны вам за ваш личный вклад, который материализовался в абсолютно конкретные цифры.

И мы очень хорошо видим, как каждый ваш приход на очередную должность выражается в резком увеличении объема товарооборота между нашими регионами, которые вы возглавляли, и Республикой Беларусь.

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной-11

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной-13

21 сентября делегация Приморского края планирует посетить промышленные гиганты Минска. Также запланирована встреча в Министерстве сельского хозяйства Беларуси. 

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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