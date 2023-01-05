«Белорусам дадут возможность построить эти портовые мощности». О чём договорился Лукашенко с Путиным?

Григорий Азаренок, СТВ: В России силен капитализм, как мы знаем. Особый вопрос портовой инфраструктуры: кто будет грузить, как, какие корабли будут заходить? Но так изменился геополитический баланс, что сейчас Беларусь – главный союзник. Мы видим, Президент подчеркнул, что они с Владимиром Владимировичем Путиным договорились и сняли эти вопросы. И сейчас правительство, субъекты хозяйствования технические эти вопросы решают. Насколько это важно стратегически для нашего экономического процветания и для союзных отношений?

Алексей Дзермант, политолог:

Конечно, это важно. Не секрет, что та же портовая инфраструктура в России не всегда принадлежит государству. Например, когда высшее политическое руководство говорит: да, белорусы, пользуйтесь, пожалуйста. Ты заходишь туда, а частник говорит: у меня все загружено, у меня нет свободного места, свободных мощностей. Поэтому и возник вопрос с тем, что нам нужно строить собственные портовые мощности, чтобы не зависеть от частного капитала.

Государственное и политическое решения наше руководство и руководство России приняли. Белорусам дадут возможность построить эти портовые мощности, чтобы мы беспрепятственно в любой момент могли отправлять грузы куда нужно. В этом смысле, конечно, мы избавляемся от этой зависимости от государств Прибалтики с их одиозными режимами, которые в ущерб себе запрещают торговлю через их порты нашей продукцией. По последним данным, что белорусские грузы ушли, минус 20 % выручки в Клайпедском порту. Это их выбор, но это не значит, что мы должны тоже страдать. Мы, естественно, выход найдем, нашли – в России, будем отправлять по тем маршрутам, которые нам необходимы. При этом правильное решение: самостоятельно строить, чтобы не зависеть от частника в Российской Федерации. Здесь должна быть чисто государственная логика, потому что это выгодно и России как государству (все равно мы будем платить определенную аренду за землю и так далее), а нам в том, что в собственности иметь порт, портовые терминалы. Это очень важно.

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