Алексей Авраменко: для поставки белорусских грузов задействовано 19 российских портов

Лукашенко: то, что вы просили меня решить на уровне президента России по открытию портов – все вопросы решены! Подробности .

Новости Беларуси. Белорусский экспорт в мир идет через портовую инфраструктуру России. Задействовано 19 терминалов. Об этом рассказал журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Речь в первую очередь идет о том, чтобы мы осуществляли функции как государственного порта. Соответственно, контролировали заход судов и имели гарантированное место, откуда бы могли отправлять белорусские экспортные грузы, а также развивать инфраструктуру за счет привоза импортных грузов. Мы работаем над тем, чтобы получить скидку на железнодорожные тарифы (и Президент ставил задачу в этой части), чтобы быть конкурентоспособными с теми портами, которые у нас были. Конечно, география очень широкая. И понятно, что расстояния меняются. Сегодня оптимальное, если сравнивать с Клайпедой, – это порты Санкт-Петербурга.

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