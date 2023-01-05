Алексей Авраменко: для поставки белорусских грузов задействовано 19 российских портов

Новости Беларуси. Белорусский экспорт в мир идет через портовую инфраструктуру России. Задействовано 19 терминалов. Об этом рассказал журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Алексей Авраменко просчитывает, что выгоднее – строить свой порт или пользоваться другими.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Речь в первую очередь идет о том, чтобы мы осуществляли функции как государственного порта. Соответственно, контролировали заход судов и имели гарантированное место, откуда бы могли отправлять белорусские экспортные грузы, а также развивать инфраструктуру за счет привоза импортных грузов. Мы работаем над тем, чтобы получить скидку на железнодорожные тарифы (и Президент ставил задачу в этой части), чтобы быть конкурентоспособными с теми портами, которые у нас были. Конечно, география очень широкая. И понятно, что расстояния меняются. Сегодня оптимальное, если сравнивать с Клайпедой, – это порты Санкт-Петербурга.
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