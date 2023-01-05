Лукашенко: то, что вы просили меня решить на уровне президента России по открытию портов – все вопросы решены!

Новости Беларуси. Рынок калийных удобрений выравнивается. Прогнозируется доступная для потребителей и приемлемая для наших калийщиков цена – в 420-450 долларов за тонну. Вопрос логистики – по всем статьям экспорта ускорить создание новых логистических коридоров. 5 января Президент обсудил вопросы перевалки белорусских грузов через морские порты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Времени на раскачку нет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

И нефтепродукты, и калийные удобрения, и техника наша (все-таки автомобилестроение развито прилично). Поэтому вопрос экспорта. Ну и, естественно, в связи с тем, что нас пытались удушить в прошлом году санкциями, нарушена сложившаяся логистика. Нам пришлось искать новые логистические пути, то есть пути поставок, продаж наших товаров. Надо будет обсудить и эти вопросы. По крайней мере то, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым – начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты.

Белорусский экспорт в мир идет через портовую инфраструктуру России. Задействовано 19 терминалов. Президенты договорились. А правительства за весь год согласовали все нюансы. От маршрутов до тарифов. Проторенная дорога через Клайпеду оставлена, но…