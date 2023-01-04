«Источник энергии и житейского опыта». Почему государству важно поддерживать пожилых людей?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

В нашей стране порядка 120 тысяч одиноко проживающих пенсионеров. Людей, которые трудились, может, сейчас остались в одиночестве. Важно отметить, что посещая таких одиноко проживающих людей, хочется призвать еще внимание общественности, тех детей и внуков, которые, может, слишком заняты своими делами. Иногда забывают о своих родных и близких. Этого делать ни в коем случае нельзя, ведь именно на плечах наших пожилых людей, граждан строилась и суверенная наша страна. Отдельно хочется отметить, что у нас порядка 400 человек в нашей стране достигло 100-летнего рубежа. Это люди уникальные, которые застали тяжелое время Великой Отечественной войны, которые застали тяжелое время восстановления, застали перестройку. И сейчас, увидев возрождение за последний 30-летний период нашего государства, конечно, это кладезь. И когда приходят руководители областных, районных комитетов, простой актив, центральный комитет к таким гражданам, для них это неисчерпаемый источник энергии и житейского опыта.

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