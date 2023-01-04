Как изменилась акция «Наши дети» в современных реалиях? Ответил Александр Лукьянов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим благотворительную акцию «Наши дети», молодёжную политику в государстве и помощь пожилым людям. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
По стране уже несколько недель шагает акция «Наши дети». Она не заканчивается. Она будет продолжена. Давайте начнем с нее. БРСМ здесь на передовой, в первых рядах. Сколько всего сделано, что сделано, как отзываются дети? В этом году совершенно новые аспекты. Есть и дети Донбасса, и дети военнослужащих, все те, кто проживает в социальных учреждениях. Как в этом году шагает акция?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Хочется отметить, что в своем обращении глава государства на праздничной президентской елке в конце декабря отметил, что страна сильна традициями. И наш Президент как раз является тем генератором традиций, которые находят отклик и в общественности, и такая акция, как «Наши дети», которую он предложил трансформировать не только в поддержку детей. Мы видели, как трогательно Наталья Эйсмонт посещала одно из учреждений родильных домов и поздравляла первенцев, которые первые появились в этом году. Свыше 270 объектов посетили активисты БРСМ. Я лично посещал Винницкий дом-интернат. Это особые детки. Это детки с особенностями психофизиологического развития. Здесь важно каждому неравнодушному человеку, у которого, дай бог, все хорошо сложилось, есть семья, здоровые детки, прийти и поддержать, подарить праздник, подарить частичку себя, чтобы наши белорусы чувствовали взаимоподдержку.
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