Как изменилась акция «Наши дети» в современных реалиях? Ответил Александр Лукьянов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим благотворительную акцию «Наши дети», молодёжную политику в государстве и помощь пожилым людям. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

По стране уже несколько недель шагает акция «Наши дети». Она не заканчивается. Она будет продолжена. Давайте начнем с нее. БРСМ здесь на передовой, в первых рядах. Сколько всего сделано, что сделано, как отзываются дети? В этом году совершенно новые аспекты. Есть и дети Донбасса, и дети военнослужащих, все те, кто проживает в социальных учреждениях. Как в этом году шагает акция?