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План национальных выставок на 2023 год утвердили в Беларуси

05 января 2023 17:43
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Новости Беларуси. Правительство утвердило план национальных экспозиций за рубежом на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В приоритете – продвижение отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок. На выставках представят достижения сельхозотрасли, промышленности и строительства.

План национальных выставок на 2023 год утвердили в Беларуси-1

Нашу продукцию увидят в Пакистане, Сербии, Алжире, Азербайджане, Китае, Египте и Вьетнаме. Кроме того, летом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Беларусь выступит в статусе партнера.

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# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Фотофакт

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