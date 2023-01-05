План национальных выставок на 2023 год утвердили в Беларуси

Новости Беларуси. Правительство утвердило план национальных экспозиций за рубежом на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В приоритете – продвижение отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок. На выставках представят достижения сельхозотрасли, промышленности и строительства.
Нашу продукцию увидят в Пакистане, Сербии, Алжире, Азербайджане, Китае, Египте и Вьетнаме. Кроме того, летом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Беларусь выступит в статусе партнера.
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