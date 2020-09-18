Мешают дожди и дикие животные. Аграрии Верхнедвинского района рассказывают, как убирают кукурузу

Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе убрали почти 30 % земель, занятых под кукурузу. Это один из лучших показателей в северной части Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом, по Витебской области убрали только 10 % площадей. Впереди еще немало работы, под кукурузой в регионе без малого 100 тысяч гектаров. Вдохновляет и урожайность – почти 250 центнеров с гектара. Но и эта уборка не обходится без неприятных моментов. Каких? Узнавала Анастасия Бут.

Уборка кукурузы в Верхнедвинском районе идет уже вторую неделю. Пока точечно. Увы, далеко не во все поля может зайти техника. А солнечный один день сменяется двумя дождливыми. Потому убирают на песчаных землях.

Анастасия Бут, корреспондент СТВ:

Не меньше проблем верхнедвинским аграриям доставляют дикие животные. Зубры, а их в окрестностях около 150 голов, уничтожают урожай ранней весной и поздней осенью. Сейчас самое время кабанов, оленей, ланей. Они приходят в поля, выбирают кукурузные початки и беспощадно ломают стебли.

Ущерб от этих грациозных красавцев уже и считать боятся, а огородить все поля тоже вряд ли получится. Тем не менее урожай, признаются северяне, отменный. В «Кохановичах» убирают по 275 центнеров с гектара. 2020 год в хозяйстве называют «кукурузным».

Работают на полях в паре. Виктор Козлов – на комбайне, Юрий Гайлиш – на тракторе с прицепом на 32 тонны. Такой в районе единственный. И доверили его молодому механизатору, который, по сути, сегодня работает за двоих.

Юрий Гайлиш, механизатор сельхозпредприятия «Кохановичи»:

Работать надо в деревне, это однозначно. Потому что не будешь работать, не будет ни хозяйства, ни денег.

Виктор Козлов, механизатор сельхозпредприятия «Кохановичи»:

Если хороший урожай, хорошая и зарплата. Мы не стоим. Приятно работать. Если маленький урожай, то плохо работать. К этому дню в районе сенажа заготовили уже выше нормы – более 150 тысяч тонн, завершается второй укос трав, упаковываются корма в стрейч-пленку. В активной фазе уборка кукурузы на силос. Она, кстати, вызрела пока не на всех полях. Но, несмотря на трудности, корма обещают заготовить с избытком.

Алексей Гарбуль, первый заместитель председателя Верхнедвинского райисполкома:

По сенажам и силосам район уже заготовил порядка 190 тысяч при плане 260 тысяч тонн. Мы будем обеспечены кормами в полном объеме своими силами. На нашем маслосырзаводе закуплена мобильная установка, которая делает комбикорм, то есть мы делаем уже комбикорм в хозяйствах сами.

В хозяйствах Верхнедвинского района, к слову, более 55 тысяч животных. 3600 голов КРС в «Кохановичах». Для них готовят не только вкусную еду, но и новоселье. Такое жилье называется «легковозводимое, малозатратное животноводческое помещение». Совершенно простая конструкция стоимостью в 220 тысяч рублей. Ферма с нуля стоила бы в десятки раз дороже. А результат одинаков.

Альберт Махмудов, директор сельхозпредприятия «Кохановичи»:

В нашем хозяйстве скот и животноводческие помещения находились на больших расстояниях. Допустим, молочно-товарная ферма «Игналино» находится от центра где-то в 35 километров, «Вышнарово» – 15, «Стрелки» – 10 и так далее. Чтобы получить малые затраты на этих животноводческих фермах, на каждой находилось где-то 200 голов, обслуживали 12 человек и плюс еще два трактора – погрузчик и раздатчик кормов. Чтобы снизить затраты на производство продукции, мною последние семь лет было решено потихоньку реконструировать на центре все животноводческие фермы.