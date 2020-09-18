Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Новости Беларуси. В структуру МАПИД входит 17 самостоятельных строительных управлений, а это более 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем только каждый десятый – руководитель, управленческий штат не раздут, поэтому и средняя зарплата – 1500 рублей – схожа с реальной в расчетчиках обычных работяг. У солидного предприятия – солидная социальная нагрузка. Президент Беларуси 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли.

Николай Милошевский, генеральный директор ОАО «МАПИД»:

Есть свое сельскохозяйственное предприятие. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у вас там земель? Николай Милошевский:

Там 4900 гектар. Конечно, 220 километров, далековато отсюда, но и не очень хорошие земли. Александр Лукашенко:

Ну так мы тебе поближе дадим здесь.

Николай Милошевский:

Нет, товарищ Президент. Александр Лукашенко:

Отдыхать где ты будешь? А тут рядом, поехал... Николай Милошевский:

Мы вкладываем достаточно большие средства постоянно, поддерживаем. У нас есть и спортивный комплекс. Александр Лукашенко:

Ну, молодец, что ты социалку не сбросил. Николай Милошевский:

Семь общежитий. Мы все это держим и не отдаем никому. Дорожим этим.

Сейчас в активе МАПИДа – 35 объектов, детские садики в России и гостиницы в Евросоюзе. Есть предварительный заказ на 10 домов в Калуге, ведутся переговоры по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде. Но все же самая высокая планка – строительство космодрома «Восточный» в Амурской области.