Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Новости Беларуси. В структуру МАПИД входит 17 самостоятельных строительных управлений, а это более 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В структуру МАПИД входит 17 самостоятельных строительных управлений, а это более 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем только каждый десятый – руководитель, управленческий штат не раздут, поэтому и средняя зарплата – 1500 рублей – схожа с реальной в расчетчиках обычных работяг. У солидного предприятия – солидная социальная нагрузка.
Президент Беларуси 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли.
Николай Милошевский, генеральный директор ОАО «МАПИД»:
Есть свое сельскохозяйственное предприятие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у вас там земель?
Николай Милошевский:
Там 4900 гектар. Конечно, 220 километров, далековато отсюда, но и не очень хорошие земли.
Александр Лукашенко:
Ну так мы тебе поближе дадим здесь.
Николай Милошевский:
Нет, товарищ Президент.
Александр Лукашенко:
Отдыхать где ты будешь? А тут рядом, поехал...
Николай Милошевский:
Мы вкладываем достаточно большие средства постоянно, поддерживаем. У нас есть и спортивный комплекс.
Александр Лукашенко:
Ну, молодец, что ты социалку не сбросил.
Николай Милошевский:
Семь общежитий. Мы все это держим и не отдаем никому. Дорожим этим.
Читайте также:
Александру Лукашенко подарили сертификат на двушку, и вот что он ответил
Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь
Президент Беларуси требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках и разгрузить Минск
Далеко не каждая коммерческая стройфирма на такую социальную нагрузку пошла бы. Рентабельность превысила 12 %, а на экспорте услуг за семь месяцев заработали 1 миллион 300 тысяч долларов.
Сейчас в активе МАПИДа – 35 объектов, детские садики в России и гостиницы в Евросоюзе. Есть предварительный заказ на 10 домов в Калуге, ведутся переговоры по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде.
Но все же самая высокая планка – строительство космодрома «Восточный» в Амурской области.
Александр Лукашенко:
Это хороший объект, им очень нужен. Он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. Поэтому в России, к сожалению для них, может быть, к счастью для нас – это наша перспектива. Там надо строить. У них нет строителей.
Николай Милошевский:
Тем более, товарищ Президент, мы создали не только панели. У нас есть и монолитное управление, и «мелкоштучки» можем. То есть любой вид работ. Мы даже в Новополоцке построили ледовую коробку.