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«В людях»

Проект «В людях» на РТР-Беларусь показывает самых известных персон страны с неожиданного ракурса. Это не просто интервью, это история Беларуси через призму жизни отдельного человека. Неожиданные повороты разговора, вопросы врасплох, откровения, которые звучат впервые, и эмоции, которые невозможно предугадать. Сам разговор выйдет далеко за пределы студии. Вместе со своими героями ведущие исколесят полстраны, посетят самые важные места, полистают семейные альбомы и просто помолчат.

Это проект о тех, кто выбился в люди, неимоверным трудом создал себе имя и разделил успех со всей страной. А за каждым успехом, как известно, всегда стоит намного больше, чем можно рассказать на камеру.

Ольга Коршун:
Программа «В людях» интересна мне с точки зрения и профессионального развития, и человеческого. Дело в том, что в выборе героев нас никто не ограничивает, нет никаких списков или пожеланий. Приглашаем собеседников исходя исключительно из личного интереса. Я, например, очень люблю искусство во всех его проявлениях, поэтому надеюсь, что в ближайшее время в студии появятся гости из этой оперы, так сказать. С другой стороны, я долгое время работала репортером, мне интересны в том числе спикеры, которые формируют нашу информационную картину дня: министры, губернаторы, директора предприятий, бизнесмены, спортсмены. В общем, все те белорусы, чьи имена на слуху. Те, кто активно участвует, порой даже незаметно, в нашей с вами жизни. Я себе иногда даже представляю: вот с кем бы я и наши зрители хотели бы встретиться в воскресенье за чашечкой чая, чтобы поговорить по душам? (читать далее).  

Программу «В людях» смотрите на РТР-Беларусь по воскресеньям в 21:05.   

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