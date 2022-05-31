Как правильно хранить и перевозить оторванные пальцы или конечности? Отвечает пластический хирург

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Юлия Артюх, СТВ:
В такое время еще освоить такую сложную специальность. Доступа в интернет не было, книжки какие-то, библиотека, откуда брали знания?
Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
Телефонов не было.
Юлия Артюх:
Как не было? Были, с диском.
Владимир Подгайский:
Где я жил на квартире, телефона не было. Только, если вызывали, машину отправляли из больницы. И только сидишь и слышишь скрип этот – значит к тебе едут. Ночью хирург не дежурил в больнице, а на дому сидел. Какой-нибудь терапевт дежурит, кто-то там порезал палец, она в три часа ночи тебя вызывает, чтобы зашил палец. Нет, чтобы до утра подождать.
Юлия Артюх:
А можно до утра подождать, если палец отрезал?
Владимир Подгайский:
Конечно, можно. Терапевты боятся всего.
Юлия Артюх:
Если случилась такая ситуация, палец отрубил, и как подождать тогда?
Владимир Подгайский:
Нет, если отрубил – это совсем другое. Там резаная рана, ножиком чуть-чуть порезал. Если отрубил палец, самому лучше ничего не делать. Остановить кровотечение, придавить чем-нибудь, чтобы не текло. А палец, ничего с ним не надо делать, вызывать скорую и все. Они заберут, завезут куда надо.
Юлия Артюх:
А он не умрет?
Владимир Подгайский:
Чтобы потом возможна была реплантация, его охлаждают до температуры плюс четыре градуса – это температура тающего льда. Не прямой контакт со льдом, а палец завернуть в герметический пакет и погрузить в другой пакет со льдом тающим. И тогда его можно реплантировать хоть через сутки. Но это только палец, где мало мышечного массива, а если это рука, допустим, или предплечье, где мышечный массив, там ишемия возможна только два часа. Как жгут накладывают на два часа, больше уже нельзя, потому что кровоток и мышечные функции не восстановятся. Ее тоже охлаждают. Максимум, при котором можно запустить кровоток, это шесть часов, чтобы она потом функционировала. Если чтобы не функционировала, то можно чуть позже, но смысла нет.
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