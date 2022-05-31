Как правильно хранить и перевозить оторванные пальцы или конечности? Отвечает пластический хирург

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

В такое время еще освоить такую сложную специальность. Доступа в интернет не было, книжки какие-то, библиотека, откуда брали знания? Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Телефонов не было. Юлия Артюх:

Как не было? Были, с диском.

Владимир Подгайский:

Где я жил на квартире, телефона не было. Только, если вызывали, машину отправляли из больницы. И только сидишь и слышишь скрип этот – значит к тебе едут. Ночью хирург не дежурил в больнице, а на дому сидел. Какой-нибудь терапевт дежурит, кто-то там порезал палец, она в три часа ночи тебя вызывает, чтобы зашил палец. Нет, чтобы до утра подождать. Юлия Артюх:

А можно до утра подождать, если палец отрезал?

Владимир Подгайский:

Конечно, можно. Терапевты боятся всего. Юлия Артюх:

Если случилась такая ситуация, палец отрубил, и как подождать тогда?

Владимир Подгайский:

Нет, если отрубил – это совсем другое. Там резаная рана, ножиком чуть-чуть порезал. Если отрубил палец, самому лучше ничего не делать. Остановить кровотечение, придавить чем-нибудь, чтобы не текло. А палец, ничего с ним не надо делать, вызывать скорую и все. Они заберут, завезут куда надо. Юлия Артюх:

А он не умрет?