Операция по уменьшению груди. Показываем, как работает пластический хирург

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

Владимир Николаевич, сегодня у нас операция с вами. Буду вам ассистировать. Расскажите, что за операция? Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Операция носит пластическую направленность, но она эстетического характера. Хотя эту операцию можно отнести как пластическую, но по медицинским показаниям. Уменьшение груди, потому что молодая девочка, ей 30 лет, она после родов. Гипертрофия развилась молочных желез, она ей просто мешает жить. У нее уже развивается остеохондроз шейного отдела позвоночника, и грудной отдел позвоночника страдает. И плюс дискомфорт с этим объемом, трудно белье подобрать и так далее. Поэтому – уменьшение груди, а по-медицински – редукционная, то есть уменьшающая, маммопластика. Юлия Артюх:

А по сложности это какая операция, сложная или не очень? Владимир Подгайский:

Она сложная, длинная.

Юлия Артюх:

Сколько часов? Владимир Подгайский:

Часа два с половиной, до трех. Юлия Артюх:

А выходить во время операции можно вам? Владимир Подгайский:

Мы все время шьем-шьем, без перерыва даже. Мы втроем, кто-то держит, кто-то помогает, потом две стороны зашивают.

Юлия Артюх:

У хирургов очень важно сохранять руки в целости и сохранности. Это правда? Владимир Подгайский:

Конечно. Юлия Артюх:

А, допустим, ваше хобби, вы говорили, рыбалкой занимаетесь. Владимир Подгайский:

Бывало, попадал крючок. И травмы уколов каких-то. Юлия Артюх:

И как потом операции проводить?

Владимир Подгайский:

Тогда не оперируем. Раны, когда чистые руки, заживают быстро. Редко у нас какие-то нагноения. Мы все время моем и моем. Юлия Артюх:

Ну да. Судя по тому количеству раз, сколько вы уже помыли, тогда никакая зараза не страшна. А бывало, что кто-нибудь из молодых специалистов падал в обморок при операции? Владимир Подгайский:

Это на третьем курсе. Я падал тоже. Юлия Артюх:

Вы падали в обморок? Серьезно?

Владимир Подгайский:

Конечно. Это было на третьем курсе. Юлия Артюх:

А почему? От крови или что? Владимир Подгайский:

Даже не от крови. Открыли рану, там живот такой. И я отъехал. Юлия Артюх:

Ничего себе! И вы не сдались? Владимир Подгайский:

Но потом привык.