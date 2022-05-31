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Невозможно всю жизнь так жить. Что помогает Владимиру Подгайскому справиться со стрессом?

31 мая 2022 17:20
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Невозможно всю жизнь так жить. Что помогает Владимиру Подгайскому справиться со стрессом?-1

Юлия Артюх, СТВ:
Стресса вам хватает в вашей работе.

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
Кончено. Если ошибешься один раз, то тебе хватит на всю жизнь.

Юлия Артюх:
А как справляетесь со стрессом?

Невозможно всю жизнь так жить. Что помогает Владимиру Подгайскому справиться со стрессом?-4

Владимир Подгайский:
В стрессе все время жить, конечно, невозможно. Когда ты уже к этому готов, они бывают и во время операции, когда ты делаешь-делаешь, все хорошо, пересадили, убрали, сделали анастомозы, все запустилось. Вечером, допустим, трамбоз артерии. Это весь лоскут накрылся, то есть его надо выбрасывать. Идешь на повторную операцию, тромбэктомия – длинные процедуры. Иногда бывает и все хорошо. Стресс снимать я люблю рыбалкой. Я люблю охоту. У меня еще отец, хотя он тоже был хирургом, но привлек меня к этой рыбалке, я как втравился, так уже с тех пор не могу оттуда выйти. В очень многих побывал местах: и в Норвегии были, и в Швеции.

Юлия Артюх:
На рыбалку ездили?

Владимир Подгайский:
На рыбалку. Заодно.

Невозможно всю жизнь так жить. Что помогает Владимиру Подгайскому справиться со стрессом?-7

Юлия Артюх:
Сейчас у нас традиционно блиц-опрос. Это вопрос небольшой и короткий ответ. Приступим?

Владимир Подгайский:
Давайте попробуем.

Юлия Артюх:
Если не хирургия, то какое направление в медицине вы бы выбрали?

Владимир Подгайский:
Наверное, только хирургию.

Юлия Артюх:
Как вы думаете, много ли у вас недостатков?

Невозможно всю жизнь так жить. Что помогает Владимиру Подгайскому справиться со стрессом?-10

Владимир Подгайский:
Думаю, что есть.

Юлия Артюх:
Вы легко расстаетесь с деньгами?

Владимир Подгайский:
В принципе, да.

Юлия Артюх:
Чему вы можете позавидовать?

Владимир Подгайский:
Да ничему, наверное.

Невозможно всю жизнь так жить. Что помогает Владимиру Подгайскому справиться со стрессом?-13

Юлия Артюх:
Качество, которое вы больше всего цените в себе?

Владимир Подгайский:
Добряк такой.

Юлия Артюх:
Вы счастливый человек?

Владимир Подгайский:
По-своему да.

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# Медицина # общество # Юлия Артюх # Владимир Подгайский # Фотофакт

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