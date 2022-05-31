Невозможно всю жизнь так жить. Что помогает Владимиру Подгайскому справиться со стрессом?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

Стресса вам хватает в вашей работе. Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Кончено. Если ошибешься один раз, то тебе хватит на всю жизнь. Юлия Артюх:

А как справляетесь со стрессом?

Владимир Подгайский:

В стрессе все время жить, конечно, невозможно. Когда ты уже к этому готов, они бывают и во время операции, когда ты делаешь-делаешь, все хорошо, пересадили, убрали, сделали анастомозы, все запустилось. Вечером, допустим, трамбоз артерии. Это весь лоскут накрылся, то есть его надо выбрасывать. Идешь на повторную операцию, тромбэктомия – длинные процедуры. Иногда бывает и все хорошо. Стресс снимать я люблю рыбалкой. Я люблю охоту. У меня еще отец, хотя он тоже был хирургом, но привлек меня к этой рыбалке, я как втравился, так уже с тех пор не могу оттуда выйти. В очень многих побывал местах: и в Норвегии были, и в Швеции. Юлия Артюх:

На рыбалку ездили? Владимир Подгайский:

На рыбалку. Заодно.

Юлия Артюх:

Сейчас у нас традиционно блиц-опрос. Это вопрос небольшой и короткий ответ. Приступим? Владимир Подгайский:

Давайте попробуем. Юлия Артюх:

Если не хирургия, то какое направление в медицине вы бы выбрали? Владимир Подгайский:

Наверное, только хирургию. Юлия Артюх:

Как вы думаете, много ли у вас недостатков?