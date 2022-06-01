Ребёнку брат отрубил стопу и спрятал под печку. Хирург рассказал, кого сложнее всего оперировать

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО: Конечно, детей. Но у детей всегда предсказуемый результат – даже непредсказуемый. Он в лучшую сторону будет. Допустим, был у меня еще в 1985 году мальчик. Ему 13 месяцев было. Ему брат по неосторожности в деревне Светиловичи, Ветковский район, вот как сейчас помню... Братец ему отрубил стопу на косую, до пятки (от тыла через пятку) и спрятал ее под печку. Мать пришла, а там этот беленький лежит и тот беленький.

Владимир Подгайский:

Нет, у детей быстро спазмируется. Это со страху. Этот, может, от кровопотери – от всего. Она сбегала, сосед был фельдшер какой-то, забрали эту ножку. Фельдшер откуда-то слышал, мы только открылись в 1985 году, это было в феврале, то есть открыл я отделение. И вот они тогда через Гомель – во всяком случае, был вертолет. И они на вертолете оттуда нам приперли. Мы ему пришили эту стопу – это был февраль. Где-то в мае даже на обществе хирургов мы показывали – он уже ходил. Даже хирурги хлопали, потому что была победа такая. Потом я его нашел, ему было четыре. Конечно, он ничего не помнит, что это было когда-то. В четыре года он приезжал, а потом я его нашел, когда диссертацию писал. Ему было уже 12-13 лет. У меня есть фотография, так у него даже никакого плоскостопия не развилось, то есть свод стопы сформировался. Он, оказывается, после этого всего отслужил в армии. Во внутренних войсках, где-то тут. Теперь он в Гомеле, 35 лет, может, 33.

Юлия Артюх:

Интересный случай. А вообще обратная связь с пациентами есть? С такими, например.