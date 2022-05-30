Пересадили, а он влез в станок и снова пальцы отрезало. Какие уникальные пластические операции делают в Беларуси?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

Вы обозначили, что одна из первых уникальных операций – это пересадка пальцев ног со стопы на кисть. А какие еще уникальные операции вы проводили? Расскажите поподробнее.

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Каждая реплантация – это сама по себе уникальная операция. Это, когда отчлененный сегмент лежит где-то рядом, ты его берешь, на операционном столе соединяешь, общие анастомозы накладываешь – это победа живого над мертвым. Потому что палец был отчлененный, и он лежал, мы его пришили, восстановили кровоток – и у тебя адреналин. А пересадка пальца со стопы – это та же реплантация только в плановом порядке. Во время плановой, спокойной операции выделяем палец на стопе, какого не хватает для кисти. Допустим, большой палец, или первый палец кисти. Берем второй палец, выделяем сосудистый пучок, сухожилия, нерв, забираем оттуда, переносим сюда и все восстанавливаем и пришиваем к тем участкам, которые двигают этим пальцем. И соединяем кости, чтобы перелом этот сросся. Юлия Артюх:

Невероятные вещи какие-то.