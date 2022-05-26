Игорь Брыло ещё и профессор. В каком институте он работает и как ведёт диалог со студентами?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Ваша страсть к обучению не закончилась на БГЭУ, и вы пошли дальше. Расскажите немножко об этом. На данный момент вы являетесь и преподавателем. Как так получилось?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Встретился по жизни очень хороший человек – мой научный руководитель, доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Трофимов Альберт Федорович. Я когда работал руководителем птицефабрики, он говорит, давай позанимаемся наукой. Для меня была эта тема непонятна. Но я вам честно скажу, что я ее очень сильно полюбил. В 2008 году защитил диссертацию, через четыре года получил звание доцента, потому что я с первого дня и остался в Горках, на кафедре, но в связи с тем, что сейчас в Минске работаю, пришлось поменять вуз на Белорусский государственный аграрно-технический университет. Юлия Артюх:

Игорь Вячеславович, скажите, пожалуйста, почему же мы здесь сегодня собрались?

Игорь Брыло:

Это родные для меня стены – Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК Белорусского государственного аграрно-технического университета. Волею судьбы сложилось, что здесь на 0,25 ставки я профессор кафедры инновационного развития АПК. Стараюсь уделять время. Казалось бы, немножко и не хватает, но всегда уделяю время образовательному процессу. Юлия Артюх:

То есть вы здесь преподаете? Преподаватель, профессор.

Игорь Брыло:

Профессор кафедры, да. Необязательно преподавать в полном масштабе слове, потому что у нас работа заключается не только в преподавании какого-то предмета. Работа заключается в разработке программ научных, программ по повышению и переподготовке кадров – такие направления, которые не являются общим образовательным процессом, как в высших учебных заведениях, а именно мы предоставляем дополнительную квалификацию уже специалистам с высшим образованием, которые сейчас работают в сельском хозяйстве, абсолютно по всем направлениям специализаций. Юлия Артюх:

Как давно вы преподаете?

Игорь Брыло:

Вообще, после защиты диссертации в 2008 году. Сначала была Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках. На данный момент – в Белорусском государственном аграрно-техническом университете. Юлия Артюх:

Получается, что вы начали преподавать, еще не занимая пост министра. А после того как вас назначали, почему не отказались от этой деятельности? Все-таки дополнительная серьезная нагрузка.

Игорь Брыло:

Я работал тогда директором крупной птицефабрики Республики Беларусь, когда защитил диссертацию, и с той поры работаю. Прошел практически все этапы: и когда был заместителем министра, первым замом, и сейчас министром. Почему не изменяю? Потому что для института очень важно, чтобы люди, которые занимают высокие должности в стране, участвовали в образовательном процессе и в подготовке кадров. Для сельского хозяйства это очень актуальная тема, в том числе и закрепление кадров на селе. И с учетом того, как мы предоставим для людей тот или иной материал, как мы покажем всю красоту сельского хозяйства, так и молодежь будет стремиться учиться на наши аграрные специальности. Это такой интересный процесс, который в принципе у меня как хобби в жизни. Общение с профессорско-преподавательским составом, общение с наукой – это вызывает всегда положительные эмоции. Когда даже сюда приедешь на час или на два в недельку, заряжаешься положительно. Потому что ты вживую общаешься с людьми, с научными сотрудниками – на самом деле хорошая атмосфера. Юлия Артюх:

Можно сказать, что ваша отдушина. Игорь Брыло:

В какой-то степени да.

Юлия Артюх:

Вы верно заметили, наш Президент уделяет особое внимание кадровой политике. На мой взгляд, то, что человек вашего уровня, вашей должности, практик очень сильный имеет возможность общаться, передавать свои знания практические, свое видение, может быть, получать и обратную связь, которая необходима руководителю вашего уровня. Это очень здорово, что вы не оставили эту деятельность и будете продолжать еще долго.

Игорь Брыло:

Всегда идет живой диалог, потому что в аудитории задают вопросы ребята, будущие руководители. У нас формируется резерв кадров, резерв руководителей будущих, и с ними тоже надо проводить определенный диалог, не только вовлекаясь в аграрную сферу. Руководитель – это идеолог прежде всего. Он должен быть приверженцем ценностей нашей страны, патриотом – вот это основа основ в нынешнее время. И, конечно, уже специализация узкая, поэтому всегда очень живой диалог идет. Мне задают всегда очень много вопросов, но для этого я сюда и еду, потому что я чувствую какую-то инициативу с мест, те проблемы, которые есть, где-то даже не выезжая в район или в какое-то хозяйство, а это у нас на постоянной основе. На сегодня по переподготовке кадров сформировано уже порядка 12 программ. Они у нас от девяти месяцев до двух лет обучения, идут с выдачей диплома. Я стараюсь приехать практически на каждую группу, на выдачу дипломов. Потому что считаю, что для любого парня, девчонки это эмоционально и трепетно, когда министр сельского хозяйства вручит им диплом. Юлия Артюх:

Конечно. Это важно.