«Я вырос во врачебной семье». Владимир Подгайский рассказал, почему дома редко видел отца

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

Вы сказали, что ваш отец хирург, теперь становится более-менее понятно, почему вы ушли в хирургию. А ваша мама кем работала, чем занималась?

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Я вырос во врачебной семье. Мои родители в 1953 году закончили мединститут и, поженившись, поехали на работу в Несвиж. Он стал моим родным городом, я там и родился. Отец работал хирургом – заведующий хирургическим отделением. Я его практически дома не видел, потому что он был на весь район в те годы один хирург. Его тягали и тягали – и день и ночь. Редко виделся, но когда были свободнее, он меня иногда на рыбалку вывозил. Благо, тут вокруг реки были, озера. Я был у него на практике после четвертого курса. Увидел, чем он дышит, я уже и сам что-то понимал, хотя очень-очень скудно. Помогали, мылись на операцию, учились узлы вязать. Хирургия – это в основном рукоделие, мануальные навыки очень важны для хирурга. Если не получается руками, то лучше тогда не идти в хирургию. А мать была у меня терапевтом. Даже была какой-то период начмедом, или заместителем главного врача по медицинской части.

Юлия Артюх:

Когда вы решили стать врачом, как родители отнеслись к этому? Они вас поддержали или видели для вас другое? Владимир Подгайский:

Я как-то увлекался прикладной математикой, она появилась. Я помню еще какие-то факультативы, из БГУ присылали какие-то задания. Юлия Артюх:

Математический склад ума.