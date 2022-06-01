«Я вырос во врачебной семье». Владимир Подгайский рассказал, почему дома редко видел отца

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы сказали, что ваш отец хирург, теперь становится более-менее понятно, почему вы ушли в хирургию. А ваша мама кем работала, чем занималась?
Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
Я вырос во врачебной семье. Мои родители в 1953 году закончили мединститут и, поженившись, поехали на работу в Несвиж. Он стал моим родным городом, я там и родился. Отец работал хирургом – заведующий хирургическим отделением. Я его практически дома не видел, потому что он был на весь район в те годы один хирург. Его тягали и тягали – и день и ночь. Редко виделся, но когда были свободнее, он меня иногда на рыбалку вывозил. Благо, тут вокруг реки были, озера. Я был у него на практике после четвертого курса. Увидел, чем он дышит, я уже и сам что-то понимал, хотя очень-очень скудно. Помогали, мылись на операцию, учились узлы вязать. Хирургия – это в основном рукоделие, мануальные навыки очень важны для хирурга. Если не получается руками, то лучше тогда не идти в хирургию. А мать была у меня терапевтом. Даже была какой-то период начмедом, или заместителем главного врача по медицинской части.
Юлия Артюх:
Когда вы решили стать врачом, как родители отнеслись к этому? Они вас поддержали или видели для вас другое?
Владимир Подгайский:
Я как-то увлекался прикладной математикой, она появилась. Я помню еще какие-то факультативы, из БГУ присылали какие-то задания.
Юлия Артюх:
Математический склад ума.
Владимир Подгайский:
Да. Было что-то. Потом вижу, что это неинтересно. Они говорят: все равно будешь учителем. Увлекся химией, потому что был профильный предмет в мединститут. Химия, биология и что-то еще, я уже забыл, что мы сдавали. Поступил в мединститут, и уже после четвертого курса у меня определилось направление, что только в хирургию, никуда я не пойду. Потому что я побывал много раз у него на операции – практика. И потом уже нас распределили на пятом курсе, был еще шестой курс, назывался субординатура. По-моему, сейчас она тоже возвращается. Был какой-то период, не делали шестой курс субординатуры.
Юлия Артюх:
Это что такое?
Владимир Подгайский:
Делили на три потока. Допустим, на лечфаке: гинекология, хирургия и терапия. И уже мы по этим потокам шли. Весь шестой курс изучали больше хирургию, чем терапию и все остальные предметы.
Юлия Артюх:
Узкая специализация, да?
Владимир Подгайский:
Еще не узкая, это еще хирургического направления. Из этого хирургического направления выходили и лор-врач, и офтальмолог, и травматолог, и все остальные.
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