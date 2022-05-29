Хирургия внешности на первом месте у женщин. Какие пластические операции чаще всего делают в Беларуси?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

Какие операции чаще всего востребованы сейчас в Беларуси именно в пластической хирургии? С чем приходят пациенты, когда они приходят не в экстренных ситуациях, а по эстетике.

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Я уже сказал, что пластическая хирургия – это два больших направления. Пластическая реконструктивная и пластическая эстетического направления – это хирургия внешности, грубо говоря. Каждый участок тела имеет свои особенности, поэтому хирургия внешности на первом месте у женщин стоит. Хотя уже мужчины тоже подбираются. Допустим, 5-10 процентов от общего количества. Юлия Артюх:

Обращений мужчин за этим делом? Владимир Подгайский:

Да. Юлия Артюх:

А женщины чаще всего, что хотят откорректировать?

Владимир Подгайский:

Омолаживающие операции на лице – сразу первое. Блефаропластика и все виды подтяжек и фейс-лифтингов, так называемых. Липосакции каких-то участков тела, увеличение, уменьшение груди и так дальше вниз опускаемся – абдоминопластика. Они по частоте именно так и идут. Хотя во всем мире на сегодняшний день, если сравнить отчеты Международного общества эстетической пластической хирургии, суммарно впереди увеличение груди. Потом идут омолаживающие операции на лице, потом липосакци, липофилинги.