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Хирургия внешности на первом месте у женщин. Какие пластические операции чаще всего делают в Беларуси?

29 мая 2022 18:18
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Хирургия внешности на первом месте у женщин. Какие пластические операции чаще всего делают в Беларуси?-1

Юлия Артюх, СТВ:
Какие операции чаще всего востребованы сейчас в Беларуси именно в пластической хирургии? С чем приходят пациенты, когда они приходят не в экстренных ситуациях, а по эстетике.

Хирургия внешности на первом месте у женщин. Какие пластические операции чаще всего делают в Беларуси?-4

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
Я уже сказал, что пластическая хирургия – это два больших направления. Пластическая реконструктивная и пластическая эстетического направления – это хирургия внешности, грубо говоря. Каждый участок тела имеет свои особенности, поэтому хирургия внешности на первом месте у женщин стоит. Хотя уже мужчины тоже подбираются. Допустим, 5-10 процентов от общего количества.

Юлия Артюх:
Обращений мужчин за этим делом?

Владимир Подгайский:
Да.

Юлия Артюх:
А женщины чаще всего, что хотят откорректировать?

Хирургия внешности на первом месте у женщин. Какие пластические операции чаще всего делают в Беларуси?-7

Владимир Подгайский:
Омолаживающие операции на лице – сразу первое. Блефаропластика и все виды подтяжек и фейс-лифтингов, так называемых. Липосакции каких-то участков тела, увеличение, уменьшение груди и так дальше вниз опускаемся – абдоминопластика. Они по частоте именно так и идут. Хотя во всем мире на сегодняшний день, если сравнить отчеты Международного общества эстетической пластической хирургии, суммарно впереди увеличение груди. Потом идут омолаживающие операции на лице, потом липосакци, липофилинги.

Хирургия внешности на первом месте у женщин. Какие пластические операции чаще всего делают в Беларуси?-10

Юлия Артюх:
А бывает так, что к вам обращается пациент, говорит, что я хочу операцию провести, а вы отказываете? Например, это либо по-медицински невозможно, либо это абсурд.

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Владимир Подгайский:
За много-много лет работы мы уже чуть-чуть психологи. Мы уже видим, что она хочет или он. Она иногда превышает наши возможности. Должны совпадать ее желания и наши возможности – и тогда все будет хорошо. Если что-то где-то не стыкуется, будет куча проблем и жалоб, и судебных дел, а их же много на самом деле проходит. Многие же недовольны: сделали, не так, как она хотела. Хотя подписывают они все, там написано вплоть до летального исхода. А когда все случается дальше, то все про это забывают и начинают клясти этого бедного доктора как можно.

# Медицина # общество # Юлия Артюх # Владимир Подгайский # Фотофакт

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