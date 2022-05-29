Хирургия внешности на первом месте у женщин. Какие пластические операции чаще всего делают в Беларуси?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Юлия Артюх, СТВ:
Какие операции чаще всего востребованы сейчас в Беларуси именно в пластической хирургии? С чем приходят пациенты, когда они приходят не в экстренных ситуациях, а по эстетике.
Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
Я уже сказал, что пластическая хирургия – это два больших направления. Пластическая реконструктивная и пластическая эстетического направления – это хирургия внешности, грубо говоря. Каждый участок тела имеет свои особенности, поэтому хирургия внешности на первом месте у женщин стоит. Хотя уже мужчины тоже подбираются. Допустим, 5-10 процентов от общего количества.
Юлия Артюх:
Обращений мужчин за этим делом?
Владимир Подгайский:
Да.
Юлия Артюх:
А женщины чаще всего, что хотят откорректировать?
Владимир Подгайский:
Омолаживающие операции на лице – сразу первое. Блефаропластика и все виды подтяжек и фейс-лифтингов, так называемых. Липосакции каких-то участков тела, увеличение, уменьшение груди и так дальше вниз опускаемся – абдоминопластика. Они по частоте именно так и идут. Хотя во всем мире на сегодняшний день, если сравнить отчеты Международного общества эстетической пластической хирургии, суммарно впереди увеличение груди. Потом идут омолаживающие операции на лице, потом липосакци, липофилинги.
Юлия Артюх:
А бывает так, что к вам обращается пациент, говорит, что я хочу операцию провести, а вы отказываете? Например, это либо по-медицински невозможно, либо это абсурд.
Не было отделения, но пришивали пальцы. Как начиналась история пластической хирургии в 80-х? Подробнее здесь.
Владимир Подгайский:
За много-много лет работы мы уже чуть-чуть психологи. Мы уже видим, что она хочет или он. Она иногда превышает наши возможности. Должны совпадать ее желания и наши возможности – и тогда все будет хорошо. Если что-то где-то не стыкуется, будет куча проблем и жалоб, и судебных дел, а их же много на самом деле проходит. Многие же недовольны: сделали, не так, как она хотела. Хотя подписывают они все, там написано вплоть до летального исхода. А когда все случается дальше, то все про это забывают и начинают клясти этого бедного доктора как можно.