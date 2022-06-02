Врачи в третьем поколении. Старший сын Владимира Подгайского тоже пошёл в медицину

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

Расскажите о вашем сыне, вы сказали, родился у вас первый ребенок, и он, насколько я знаю, тоже пластический хирург. Пошел полностью по вашим стопам. Как так получилось? Вы его специально приобщали к своему делу, хотели продолжить династию?

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Приобщали и хотели, честно говоря. Он тоже сильно не возражал. Он прошел все ступени, не то, что он после мединститута сразу попал к нам в микрохирургию. Поехал, два года отработал в Борисове травматологом. Потом закончил ординатуру по травматологии в мединституте, но в шестой больнице. Он занимался кистевой хирургией. Потому что, допустим, на Западе хирургия кисти и пластическая хирургия вместе шагают. Когда закончил ординатуру, у нас освободилось место, мы его взяли в микрохирургию. Он там научился. И потом, когда я уходил на кафедру, то он оказался самым опытным. Самый старший оказался в той команде, которая осталась там. Мы пошли на кафедру, а его назначили заведующим отделения микрохирургии. Мы теперь в разных учреждениях работаем: я в МАПО, а он в областной больнице, хотя внутри пересекаемся. Потом он пошел на переподготовку, и сейчас пластический хирург, имеет диплом, как и мы все там, которые закончили переподготовку.

Юлия Артюх:

А второй ваш ребенок чем занимается? Сын у вас? Владимир Подгайский:

Он закончил БГУ, юрфак. Проработал два года в какой-то страховой компании юристом. Юлия Артюх:

В юриспруденцию пошел. Откуда такой выбор в медицинской семье? Владимир Подгайский:

Старший, наверное, отговорил от медицины, я так понимаю.

Юлия Артюх:

Почему? Тяжело очень? Владимир Подгайский:

Тяжело. Период, когда ты становишься в достатке, можешь заработать, у врача проходит очень такой период. Может, 20 лет, может, и больше. Юлия Артюх:

А супруга ваша еще продолжает работать? Владимир Подгайский:

Нет. У нее 20 лет стажа было врачебного, и она оставила, вообще, работу тогда.

Юлия Артюх:

Ушла на пенсию не по возрасту. Владимир Подгайский:

До получения пенсии. Юлия Артюх:

А вы не расстроились с ней, когда ваш младший сын сказал, что медицина – это не мое? Все-таки передать опыт, научить. Владимир Подгайский:

Уже хватит. Получается, они уже в третьем поколении. Юлия Артюх:

Это один сын, а второго не хотелось еще?

Владимир Подгайский:

Не знаю. Насильно лучше не пихать, раз он не хочет. Я не думаю, что надо было чуть-чуть надавить, и он пошел бы. Это он уже давно определился с этим, я думаю. Юлия Артюх:

А внуки есть у вас? Владимир Подгайский:

Да. У меня одни мальчики – два сына и три внука. Юлия Артюх:

Как считаете, внуки пойдут по вашим стопам?

Владимир Подгайский:

В принципе, варианты есть. Юлия Артюх:

Кто-то интересуется из внуков? Владимир Подгайский:

Не то, что интересуется. 10-й класс, 15 лет ему, по-моему. Юлия Артюх:

Определяется с профессией.

Владимир Подгайский:

Он очень активный, он артист еще какой. И плюс, еще энциклопедических знаний. Интересный парень. Его направить в правильное русло. Юлия Артюх:

Вы как дедушка не продавливаете? Владимир Подгайский:

Пытаюсь. Но он сказал, нет, ни за что. Пока ни за что. Юлия Артюх:

А ваш сын с вами советуется в области пластической хирургии, какие-то случаи обсуждает? Или вы, может, наоборот, инициируете советы свои.