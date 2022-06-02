Врачи в третьем поколении. Старший сын Владимира Подгайского тоже пошёл в медицину

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Юлия Артюх, СТВ:
Расскажите о вашем сыне, вы сказали, родился у вас первый ребенок, и он, насколько я знаю, тоже пластический хирург. Пошел полностью по вашим стопам. Как так получилось? Вы его специально приобщали к своему делу, хотели продолжить династию?
Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
Приобщали и хотели, честно говоря. Он тоже сильно не возражал. Он прошел все ступени, не то, что он после мединститута сразу попал к нам в микрохирургию. Поехал, два года отработал в Борисове травматологом. Потом закончил ординатуру по травматологии в мединституте, но в шестой больнице. Он занимался кистевой хирургией. Потому что, допустим, на Западе хирургия кисти и пластическая хирургия вместе шагают. Когда закончил ординатуру, у нас освободилось место, мы его взяли в микрохирургию. Он там научился. И потом, когда я уходил на кафедру, то он оказался самым опытным. Самый старший оказался в той команде, которая осталась там. Мы пошли на кафедру, а его назначили заведующим отделения микрохирургии. Мы теперь в разных учреждениях работаем: я в МАПО, а он в областной больнице, хотя внутри пересекаемся. Потом он пошел на переподготовку, и сейчас пластический хирург, имеет диплом, как и мы все там, которые закончили переподготовку.
Юлия Артюх:
А второй ваш ребенок чем занимается? Сын у вас?
Владимир Подгайский:
Он закончил БГУ, юрфак. Проработал два года в какой-то страховой компании юристом.
Юлия Артюх:
В юриспруденцию пошел. Откуда такой выбор в медицинской семье?
Владимир Подгайский:
Старший, наверное, отговорил от медицины, я так понимаю.
Юлия Артюх:
Почему? Тяжело очень?
Владимир Подгайский:
Тяжело. Период, когда ты становишься в достатке, можешь заработать, у врача проходит очень такой период. Может, 20 лет, может, и больше.
Юлия Артюх:
А супруга ваша еще продолжает работать?
Владимир Подгайский:
Нет. У нее 20 лет стажа было врачебного, и она оставила, вообще, работу тогда.
Юлия Артюх:
Ушла на пенсию не по возрасту.
Владимир Подгайский:
До получения пенсии.
Юлия Артюх:
А вы не расстроились с ней, когда ваш младший сын сказал, что медицина – это не мое? Все-таки передать опыт, научить.
Владимир Подгайский:
Уже хватит. Получается, они уже в третьем поколении.
Юлия Артюх:
Это один сын, а второго не хотелось еще?
Владимир Подгайский:
Не знаю. Насильно лучше не пихать, раз он не хочет. Я не думаю, что надо было чуть-чуть надавить, и он пошел бы. Это он уже давно определился с этим, я думаю.
Юлия Артюх:
А внуки есть у вас?
Владимир Подгайский:
Да. У меня одни мальчики – два сына и три внука.
Юлия Артюх:
Как считаете, внуки пойдут по вашим стопам?
Владимир Подгайский:
В принципе, варианты есть.
Юлия Артюх:
Кто-то интересуется из внуков?
Владимир Подгайский:
Не то, что интересуется. 10-й класс, 15 лет ему, по-моему.
Юлия Артюх:
Определяется с профессией.
Владимир Подгайский:
Он очень активный, он артист еще какой. И плюс, еще энциклопедических знаний. Интересный парень. Его направить в правильное русло.
Юлия Артюх:
Вы как дедушка не продавливаете?
Владимир Подгайский:
Пытаюсь. Но он сказал, нет, ни за что. Пока ни за что.
Юлия Артюх:
А ваш сын с вами советуется в области пластической хирургии, какие-то случаи обсуждает? Или вы, может, наоборот, инициируете советы свои.
Владимир Подгайский:
Большие реконструктивные операции, конечно. Во-первых, это выполняется всегда командой большой. Палец со стопы на кисть – это выполняют два хирурга на ноге и две хирурга на руке. Потом соединяются в кучу, два зашивают, плюс, медсестра, анестезиолог, анестезист – большая команда. Прежде чем на это решиться, мы все обсуждаем, возможно ли это сделать, не навредишь ли. Всегда обсуждаем, кто идет на эту операцию, список составляем. Конечно, они все советуются. И, в общем, мы в отделении осматриваем новых поступивших пациентов, которым нужна большая какая-то операция. Иногда, когда зовешь на консультацию, пациентки начинают сомневаться, поэтому тут чисто индивидуальная работа. Потому что, если зовешь, значит что-то недопонимаешь, поэтому она может уйти к другому какому-то. Это такая интимная хирургия. Между собой договариваются о чем-то там.
Юлия Артюх:
То есть третьи лица уже лишние?
Владимир Подгайский:
Бывает, насаждает свой авторитет: делайте мне вот это. А сам отказать не можешь, попробуй откажи. Придумывать надо что-то. Не сошлись бывало, отказать тяжело, бывают такие: делайте мне и все. Что ты ей скажешь? И отказать тяжело. Но лучше, конечно, не сделать.
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