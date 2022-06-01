Тканевая инженерия. Какой будет пластическая хирургия в будущем?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Юлия Артюх, СТВ:
Как вы считаете, на каком уровне сейчас пластическая хирургия у нас в стране? Как бы вы оценили?
Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
В принципе, на среднестатистическом мировом уровне. Я не думаю, что мы впереди где-то вырываемся или где-то далеко отстаем. Этот период, что я наблюдаю, вижу и прохожу вместе со своими коллегами. Мы создали Общество пластических хирургов, существует у нас с 2006 года. Мы входим в Европейскую ассоциацию обществ пластических хирургов. Входим в Мировую ассоциацию пластических хирургов. Это мы входим обществом, а есть еще индивидуальное членство, если каждый вступает во Всемирное общество эстетической пластической хирургии. Поэтому мы в курсе всех событий, где, какая идет тенденция, какое развитие в дальнейшем. Во-первых, это будет, скорее всего, какая-то впереди идущая тканеинженерная хирургия, которая может заменить некоторые большие операции, допустим, на выведение только жира, или жировых субстанций, или стволовых клеток, выращивание органов, как в пробирке, как 3D-моделирование – это все, я думаю, что будет.
Юлия Артюх:
Есть такое понятие «медицинский туризм». К нам приезжают за вашими услугами пластического хирурга и не только вашими? В целом приезжают люди из зарубежья?
Владимир Подгайский:
Приезжают, да. Есть целые фирмы, по-моему, они заключают договоры с фирмами и приезжают. Не так, чтобы автобусами – это, конечно, штучные товары. У нас было много из Кувейта – это арабские богатые страны.
Юлия Артюх:
То есть нашим специалистам доверяют.
Владимир Подгайский:
Да. Они такие пухленькие, жировых отложений много, вот их поправляем иногда. Много россиян раньше было, сейчас, по идее. то же самое будет. Из близлежащих стран: из Украины были пациенты. Ну и наши куда-то же ездят тоже. Без этого не бывает.
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