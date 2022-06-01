Тканевая инженерия. Какой будет пластическая хирургия в будущем?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

Как вы считаете, на каком уровне сейчас пластическая хирургия у нас в стране? Как бы вы оценили?

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

В принципе, на среднестатистическом мировом уровне. Я не думаю, что мы впереди где-то вырываемся или где-то далеко отстаем. Этот период, что я наблюдаю, вижу и прохожу вместе со своими коллегами. Мы создали Общество пластических хирургов, существует у нас с 2006 года. Мы входим в Европейскую ассоциацию обществ пластических хирургов. Входим в Мировую ассоциацию пластических хирургов. Это мы входим обществом, а есть еще индивидуальное членство, если каждый вступает во Всемирное общество эстетической пластической хирургии. Поэтому мы в курсе всех событий, где, какая идет тенденция, какое развитие в дальнейшем. Во-первых, это будет, скорее всего, какая-то впереди идущая тканеинженерная хирургия, которая может заменить некоторые большие операции, допустим, на выведение только жира, или жировых субстанций, или стволовых клеток, выращивание органов, как в пробирке, как 3D-моделирование – это все, я думаю, что будет.

Юлия Артюх:

Есть такое понятие «медицинский туризм». К нам приезжают за вашими услугами пластического хирурга и не только вашими? В целом приезжают люди из зарубежья?