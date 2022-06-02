Можно было жениться, чтобы далеко не отправляли. Как Владимир Подгайский познакомился с супругой?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.
Юлия Артюх, СТВ:
С супругой как познакомились, расскажите. Она у вас тоже доктор?
Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
Тоже взаимно поженившись, у нас же было распределение. Идут отличники, а потом взаимно поженившиеся. То есть где-то там вверху. Так что можно было жениться, чтобы далеко не отправляли.
Юлия Артюх:
И вы так поженились?
Владимир Подгайский:
Нет. Мы поженились на пятом курсе. Были знакомы с третьего.
Юлия Артюх:
В институте познакомились?
Владимир Подгайский:
Да. Не видели свободы, сразу поженились, да и все. На пятом курсе, а потом на шестой уже год уже работали, потом в областной больнице в интернатуре уже были вдвоем. А в 79-м родился у нас старший, когда мы были как раз в интернатуре. Но она закончила, сидела в декрете, а я уже поехал в Логойск на работу.
Юлия Артюх:
То есть вы еще даже и покатались по стране, можно сказать?
Владимир Подгайский:
Не так долго, года полтора, наверное, я был в Логойске. В Логойске тоже такой интересный путь в хирургию. Там был заведующий такой хороший мужичок. Он мне доверял. Что такое раньше хирургия? Ты был и лор-врач, и травматолог, и уролог. Таких вот детей приносят, мы хирурги, но толком не понимаем, что там у него. Исключаем острый отит. У месячного, что ты там увидишь, какую барабанную перепонку. Кричит, чего он кричит, бог его знает. Исключаем острый отит – попробуй ты исключи. Когда мы все одинаково только закончили хирургическую часть. Приходилось исключать, лечить, как лор-врач и как травматолог.
Юлия Артюх:
Вы говорите, ребенка приносили, а детской хирургии тогда еще не было?
Владимир Подгайский:
Какая в районе детская хирургия? Приносили, потому что у него ухо болело, наверное. Кричит от чего? Живот вроде хорошо – значит, ухо ищи. Мы там работали, это еще была больница барачного типа. Одноэтажное здание: налево – хирургия, направо – терапия. А посередине была ординаторская – там, где сидели все врачи. В углу была маленькая операционная, где проходили все операции в те годы.
Юлия Артюх:
Это какой год был?
Владимир Подгайский:
79-й – 80-й. Потом, уже когда я уезжал, там уже достраивали хирургический корпус. А так тогда ничего не было.
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