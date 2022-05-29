Не было отделения, но пришивали пальцы. Как начиналась история пластической хирургии в 80-х?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО.

Юлия Артюх, СТВ:

Вы профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пластической хирургии, комбустиологии БелМАПО. Интересно, как вы пришли в пластическую хирургию? Мне хотелось бы сразу отметить, что в 78-м году, когда вы заканчивали институт медицинский, еще так не была развита пластическая хирургия в республике. Возможно, я не права, поправьте меня.

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Это все верно. В те годы никто не думал и не мечтал о пластической хирургии. Ее нигде даже не преподавали толком. Когда мы заканчивали мединститут, пластическая хирургия использовалась на кафедре хирургической стоматологии. Нынче она называется челюстно-лицевая хирургия. Там элементы были пластической хирургии. В большом понятии, когда на всем человеческом теле, конечно, не было. А как мы пришли к этому… Прошли мы путь как все хирурги: интернатура по хирургии, потом работа в районе общим хирургом, потом меня перевели в Минскую областную больницу после работы в Логойском районе в отделение сосудистой хирургии. Я пять лет отработал в сосудистой хирургии. Элементы микрохирургии уже начали применяться, и на базе отделения сосудистой хирургии начали выполнять реплантации – пришивать оторванные пальцы, руки и конечности, начиная с 83-го года. То есть где-то через четыре-пять лет после окончания института. Мы за 84-й год сделали почти 30 реплантаций конечностей. Еще не было никакого отделения, просто мы на голом энтузиазме это начали выполнять. А потом в 84-м году был союзный приказ, когда мы еще принадлежали Советскому Союзу, «О развитии микрохирургии в стране». Согласно этому приказу, в каждой республике было организовано отделение микрохирургии. В принципе, она была организована для оказания экстренной помощи пациентам с отчлененными конечностями и других сегментов. Пересадили, а он влез в станок и снова пальцы отрезало. Какие уникальные пластические операции делают в Беларуси? Читайте здесь.

Владимир Подгайский:

За 85-й год сформировался коллектив молодых хирургов-энтузиастов, которые научились микрохирургической технике и начали внедрять ее в жизнь. Была создана первая команда тогда из пяти-шести человек. Мы дежурили и оказывали экстренную помощь. В те годы у нас выполнялось порядка 160 тысяч реплантаций в год. Это почти каждый второй день к нам привозили со всех точек Беларуси. В том числе привозили и деток маленьких летом, когда наступали каникулы. К пластической хирургии мы пришли от сложного к более простому. Мы начали внедрять микрохирургию не только при реплантациях, а и при пересадке различных комплексов тканей. Это когда берется участок с одной донорской зоны, на человеческом организме их много, оттуда забираешь участок ткани, который может содержать и мышцу, и кости, и сухожилия, и покровную ткань, закрывали участки, которые годами не могли вылечить. Таких трофических хронических болезней конечностей или посттравматических каких дефектов. Это уже были элементы пластической хирургии, но с применением микрохирургии. А когда мы добрались до пластической хирургии эстетического характера, мы пошли от сложного к более простому. Элементы микрохирургии, то есть бережное отношение к ткани, было тогда присуще только нам. В общей хирургии не могли так долго, тонко сидеть за операционными столами.