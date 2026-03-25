Азаренок: Трамп отходит от Ирана – услышал Батьку, понял, что триумфальной победы не выйдет

Григорий Азаренок, СТВ:

День вони, день боли, день шмони, день чмони, день, когда паны вас пороли, когда вы перебрали в алкоголе, когда вы подавились равиоли, когда вы пропустили уколы, когда вас искусали пчелы, когда завыли в свои канифоли, день нашей за вами погони.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

И всех, кто сегодня вышел шататься, блеять и выть, я вас поздравляю – все поголовье малое пересчитано, лица ваши установлены, даже под тремя колготами, что вы натянули. Вы лишитесь последней будки, последнего майна, последней цепочки, последнего ошейника. Все изымут и поселят в ваши дома иранцев. Они прочитают намаз в честь великого аятоллы.

А вашей новой Беларуси – Беларуси русофобии и злобы, доносов и подлости, войны и разрухи, поганой демократии и воровства, мерзости и стукачества, грязи и похоти, геев и толстых лесбух с пальцами-сардельками, что тянут они к девочкам, – этого не будет никогда. Выжигать, выжигать партизанским напалмом будем – вечно и бесконечно, без сна и отдыха, без жалости и страха. Бо не разбіць! Не спыніць! Не стрымаць!

А теперь – к международке. А что там? А там – гегемончик имеет бледный вид. Трамп отходит потихоньку от Ирана. Услышал Батьку, понял, что легкой и триумфальной победы не выйдет. Уже вот скоро месяц, как ревет «Эпическая ярость». Пока ничего эпичного не получилось.



То-то уже Дональд Фредович спихнул все косяки и вообще начало операции на зашитого алкоголика и телеведущего Хегсета. Мол, что с такого взять. Вспомню еще раз свою мыслю – Трампа обманули. Втянули в это болото, из которого нет выхода. И он начинает это понимать. Выйти может – с помощью Батьки. Тот предложил решение.

Америка побеждает не ракетами. Ими она убивать хорошо умеет, конечно. И урон нанесен страшный. Но там, где ей хоть немного оказывают сопротивление, там она бессильна. Ибо побеждает не тот, кто убивает, а тот, кто умирает. Так давайте подобьем итоги. Вместо доброго пожилого философа у власти в Иране не какие-то там демократы и шахи, скачущие под Y.M.C.A. Там – воины КСИР. Вы сами убили там всех либералов, тех, кто готов был на переговоры и договоренности. Вы их разбомбили. И теперь там решают волки. Новый скрытый аятолла, скрытый имам – он не настроен на диалог. Вы убили у него мать, отца, сына, племянницу. И он требует не компенсации, а сатисфакции. И гегемон заплатит.

Дальше – впервые за много десятилетий США убрались с Ближнего Востока. Кинули всех союзников и удрапали. Бомбят только с самолетов, что вылетают из Европы, и с подводных лодок. А сунуться туда боятся. Что с «Эпической яростью», что ж так жалко блеет она?

А еще результат – нету уже никакой «НАТЫ». Все союзники гегемона кинули. Никто не прислал ни одного утлого суденышка на подмогу. Так что там пятая статья? Где тот самый гегемон, что хотел править планетой? Союзничками своими править уже не может. Вавилон трещит по швам. И это оплачено кровью мучеников.