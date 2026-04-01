Азаренок: в Беларуси нельзя решать дела – здесь бандиты долго не живут

Григорий Азаренок, СТВ:

Русь! Судьба наша, Отечество наше, великое, большое, могучее, яркое, сильное. Та, что открывала океаны, мыла сапоги солдатские в их водах. Что же ты? Есть ли ты? Не убили ли тебя либералы, воры, крохоборы, генералы-предатели, что доставали последнюю копейку у бойца, который отправлял спецназовца на штурм со старой лопатой или консервной банкой?

Есть ли Русь? Вопрошаю я у Пушкина, у Лермонтова, у Достоевского, ведь вижу я приватизаторов, вижу, даже под патриотической маской, бесконечных злодеев. Как только видят нашу трубу, наш завод, наш газ – черная слюна течет. Они хотят отобрать, они хотят приватизировать. Им нужен свой гешефтик, а нам нужна Русь святая. Вот и новый канал создают. Не с того, конечно, не так же начинают. Ну да ладно, удачи, что называется.

Театр начинается с вешалки, верно? Что такое Лукашенко? Это русский человек. При нем бабки пойдут не на яхты, а на дроны. В Беларуси не прижилась блатная культура. В Беларуси на похороны какого-нибудь Хасана не приходит вся светская элитка. В Беларуси нет смотрящих. В Беларуси нет образа мента из сериалов, то есть вора и пьяницы. В Беларуси нельзя решать дела. Любой бандит, любой авторитет старается не приближаться к нашим границам. Здесь другой расклад. Здесь они долго не живут.

Что ты для нас, Русь? Русь, что вырывает себя из мировой паутины. Мы пока этого не делаем. Может, и не нужно это. Но поверьте, нет у нас в стране тех, кто против России, кто ненавидит русского, кто точит косу глубокой ночью.