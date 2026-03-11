Азарёнок: нет той шумихи, которая не заказана и не оплачена

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, хоть и не бывал я за границей, но что-то почитывал. Давайте поговорим сегодня про отношения труда и капитала. У нас ведь Маркса несколько подзабыли. Попробую на пальцах объяснить, на современных примерах.

Ложь не есть правда, истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Отовсюду мы слышим стоны. Нам говорят, недовольна элита. В дорогом районе, видите ли, собрались строить общагу для плебса, учителей и врачей. Краявиды загородят. А столоваться-парковаться простому ударнику капиталистического труда где? Где «бизнес-ледихи» загорать будут? А мы сейчас «блегера» позовем. Он за нас вступится. Будет в СМИ реакция. Вы хотели реакции в СМИ? Ну и как? Нравится?

Но здесь очень важно, надо разделить обывателей, пусть и небедных, от заказчиков. Но те, кто двигал, управляя марионетками всех стран, тот знал, что делал, напуская гуманистический туман. Ведь при планировке района много лет назад уже закладывались и общаги, и все на свете. И все жители, и все покупатели были с этим ознакомлены.

Я абсолютно убежден, нет той шумихи, которая не заказана и не оплачена. А как учил нас бородатый дед Маркс: ищи кому невыгодно. Как и в случае со школьным бунтом против запрета телефонов. Неужели сами школьники, как нас уверяли, стали страдать и плакать и разносить туалеты, о чем услужливо написали модные таблоиды? Нет, нет и еще раз нет. Тогда за этой имитацией волнений стояли те, кто продает трафик – буржуинство. Так и тут. За видимым возмущением людей стоит кто-то еще.