Азарёнок: если бы Трамп хотел, он реально прекратил бы войну за 24 часа

Спрашивают меня, почему так жестко ставит вопрос Батька? Почему так разносит госаппарат? Почему так разносит за экономику? Почему проверяет и проверяет военных? Все же вроде хорошо. Хорошо-то хорошо, но вы чувствуете, что в воздухе разлито? Жаль, если не чувствуете. От чего же он нас спасает? На какой грани мы ходим? Давайте я опишу негативный сценарий развития событий. Батька всегда говорит: давайте готовиться к худшему. Лучшее пусть будет приятным сюрпризом.

Григорий Азаренок, СТВ: Скоро запоют соловьи. Мы видим благостный приход весны. Отступают лютые морозы, тают снега, туманами застилается небо. Все так же застилает нас туман войны. 4 года уже идет она, и ни конца ни края. И все рядом. От обрушения всего мира, всей жизни нас отделяет один человек – Президент Беларуси.

Григорий Азаренок:

Вертел Зеленский вашего Трампа на одном месте. И возможно, по обоюдному согласию. Если бы хозяин Белого дома хотел, он реально прекратил бы войну за 24 часа. Для этого достаточно прекратить передачу данных разведки и спутниковой связи. Но все идет так же, как при Байдене. И оружие в тех же объемах, только теперь не напрямую из США, а сначала покупает Европа, а потом передает киевскому режиму.

Верхушка Киева – никакие не марионетки. Это очень злобная и жестокая клика. Кабалистические красные нитки на руке у Буданова – это только деталь. Они не остановятся ни перед чем для сохранения своей власти и своих никчемных жизней. А потому по-прежнему страшно лютуют тэцекашники – дементоры, дирлевангеры Зеленского. И народ в страхе и ужасе, в трепете и кошмаре идет на убой. А что им еще делать?

И вот теракт за терактом в России, в Москве. И у нас попытаются, непременно попытаются. Зря что ли фюрер Зюс только и делает, что изрыгает миазмы и ненависть к Беларуси. Ему-то как раз второй фронт очень сильно нужен.

Одновременно появляется информация о том, что Киеву готовят передачу ядерного арсенала. И поверьте, передадут. И взорвут все «потоки». А когда передадут, те применят. В нашем регионе вырастут ядерные грибы. Вот уж будут тогда нам празднички.

Дальше гигантскую группировку собирает Запад на восточном фланге НАТО. Польша проводит учение за учением. У них бюджет военного времени в сотни раз больше нашего. У Литвы бюджет военного времени в разы больше нашего. День за днем проводят учения, которые нам и не снились. В последний раз били «Хаймарсами». Учились. Разворачивается бригада бундесвера прямо возле наших границ. Наращивается бронетанковый кулак. Для чего все это? Для войны, для бойни, для нового удара на Восток.

Одновременно с этим Трамп, «миротворец», собирает гигантскую группировку для атаки на Иран. Там сотни самолетов на авианосцах. Вы не представляете, что такое эти летающие крепости. Вся эта дроновая трескотня возле нас детский лепет по сравнению с тем, что готовится. До нескольких сотен самолетов смогут одновременно находиться в воздухе и бомбить, и сжигать, и уничтожать, и разносить в пыль, убивать всех подряд, сносить с лица земли города, выжигать все дотла. Огненные вихри, сравнимые с ядерной бомбой. Вот что готовит главный «миротворец».