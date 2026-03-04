Азаренок: Израиль обрекает себя на вечную ненависть всего мусульманского мира, его в конце концов уничтожат

Раньше, когда они разбомбили свадьбу в Афганистане или миллион человек убили в Ираке, они еще сквозь зубы извинялись, мол, не хотели. Теперь они говорят: 170 детей убили, девочек, ангелов – и ничего. Плевать. Делаем, что хотим. Мы избранные. Говорят, по американской армии рассылаются методички с психопатическим каббалистическим бредом. Типа что война с Ираном – это «Армагеддон» и «возвращение Иисуса», а Трамп – «помазанник Божий». Это утверждает американский журналист Джонатан Ларсен. И я в это поверю, потому что нет никаких рациональных причин, зачем начинать эту сатанинскую бойню.

Григорий Азаренок:

Тут важно сказать, что мы придерживаемся слов великого товарища Сталина: Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Еврейский народ не отвечает за бесноватого, лживого и кровавого Нетаньяху, который убил уже под сотню тысяч человек, половина из которых – дети. И в самом Израиле его собирались судить, но тут, как ни странно, случилась атака 7 октября 2023 года. Ей и объясняют сейчас нападение на Иран. Но лжете, подлецы. А как это так ХАМАС прошел через три линии обороны, на джипах и с калашами, как это вдруг внезапно отключились все системы безопасности и всесильный «Моссад» все проспал? А кто у нас содержит ХАМАС, «Аль-Джазиру», все радикальные течения? База у них в Катаре. И тут вдруг в Израиле возникает дело «Катаргейт» и Биби Нетаньяху обвиняют в получении денег из этой страны. И вот уже третий год война за войной, убийство за убийствами. Ну а кому это надо?

Трамп влез в дикую халепу. Это новый Вьетнам, рухнет вся экономика стран Залива, а это и есть подбрюшье западного богатства. Это нужно Америке? Нет. А кому же это нужно? Израиль обрекает себя на вечную ненависть всего мусульманского мира, и его в конце концов уничтожат. Это нужно Израилю? Нет же. А кому это нужно? Кому нужно одновременное падение и команды Трампа в США, и Ирана как независимой страны, и Израиля? Великобритании. Она хочет вернуть все свои колонии на Ближнем Востоке, все свое владычество, которое разрушили Сталин и США после войны.