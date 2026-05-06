Григорий Азаренок, СТВ:

Я очень рад, что будет праздник. Очень рад, что многие пойдут возлагать цветы. Я действительно верю, что это искренне. Это намного лучше, чем забвение и глумеж. А разве их не было? Давайте действительно об этом и поговорим, честно сами с собой.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Да, это действительно очень здорово, что в эти дни произносится много правильных, пафосных, и пусть даже гламурных, но верных вещей. Про память, про подвиг, про то, что никто не забыт. Однако надо же говорить правду. Ветераны за какую страну сражались? За Союз Советских Социалистических Республик. Во главе той страны стоял определенный человек тогда – Иосиф Виссарионович Сталин. Красное знамя водружали в Берлине. Генеральный прокурор Руденко, тот самый, что вел процессы 37 года, потом был главным обвинителем от нас в Нюрнберге. Ведь все так, я ничего не перепутал? А где они все? Где Союз Советских Социалистических Республик, Сталин и Руденко? Где советская группа войск в Германии? Один сержант в Трептов-парке остался.

– Ну как ты там томишься возле Шпрее?

– А в Будапеште будто веселее:

Глумленье черни, крики, мокрый снег.

Мой постамент вчера облили краской,

Хотел я по толпе шарахнуть каской,

Да позабыл, что я не человек!

Не надо делать вид, что не было последних 30 лет. Не надо делать вид, что мы свято храним память и делали это всегда, иначе страна, за которую воевали, оставалась бы на карте мира, а Работино было бы глубоким-глубоким тылом. Не надо делать вид, что не проходят у нас в школе Солженицына. И не тем он плох, что про репрессии писал, все мы про них знаем. А вот его трогательное отношение к власовцам и бандеровцам – это вы как школьникам там в школе объясняете?

Слава богу еще, что у нас в принципе никто не читает ничего. Или его мысль про то, что надо бы проиграть войну и стать нормальной страной, как Швеция, которая проиграла Петру – это мы как к этому относимся? Ну давайте не делать вид, что Герой Социалистического Труда фронтовик Василь Быков не предал все, за что он жил и воевал, и стал лютым антикоммунистом. Ведь это же было.