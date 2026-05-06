Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я очень рад, что будет праздник. Очень рад, что многие пойдут возлагать цветы. Я действительно верю, что это искренне. Это намного лучше, чем забвение и глумеж. А разве их не было? Давайте действительно об этом и поговорим, честно сами с собой.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Да, это действительно очень здорово, что в эти дни произносится много правильных, пафосных, и пусть даже гламурных, но верных вещей. Про память, про подвиг, про то, что никто не забыт. Однако надо же говорить правду. Ветераны за какую страну сражались? За Союз Советских Социалистических Республик. Во главе той страны стоял определенный человек тогда – Иосиф Виссарионович Сталин. Красное знамя водружали в Берлине. Генеральный прокурор Руденко, тот самый, что вел процессы 37 года, потом был главным обвинителем от нас в Нюрнберге. Ведь все так, я ничего не перепутал? А где они все? Где Союз Советских Социалистических Республик, Сталин и Руденко? Где советская группа войск в Германии? Один сержант в Трептов-парке остался.
– Ну как ты там томишься возле Шпрее?
– А в Будапеште будто веселее:
Глумленье черни, крики, мокрый снег.
Мой постамент вчера облили краской,
Хотел я по толпе шарахнуть каской,
Да позабыл, что я не человек!
Не надо делать вид, что не было последних 30 лет. Не надо делать вид, что мы свято храним память и делали это всегда, иначе страна, за которую воевали, оставалась бы на карте мира, а Работино было бы глубоким-глубоким тылом. Не надо делать вид, что не проходят у нас в школе Солженицына. И не тем он плох, что про репрессии писал, все мы про них знаем. А вот его трогательное отношение к власовцам и бандеровцам – это вы как школьникам там в школе объясняете?
Слава богу еще, что у нас в принципе никто не читает ничего. Или его мысль про то, что надо бы проиграть войну и стать нормальной страной, как Швеция, которая проиграла Петру – это мы как к этому относимся? Ну давайте не делать вид, что Герой Социалистического Труда фронтовик Василь Быков не предал все, за что он жил и воевал, и стал лютым антикоммунистом. Ведь это же было.
Григорий Азаренок:
Ой, как сейчас стало модно возмущаться разрушением памятников в Европе. А кто начал? Кто пример показал? Кто называл Зою Космодемьянскую пироманкой, которая палила дома, потому что любила палить дома? Это за рубежом делали или журнал «Огонек» Коротича? «Солдата Чонкина» кто-то написал в ЦРУ или у нас? Сдать Ленинград предлагал американский какой-то злодей или местный писателишко? Я книжки коллаборациониста Юрки Вицьбича, который призывал вырезать всех жидов на Витебщине, не видел в книжных и даже супермаркетах? Роскошные фолианты Гудериана и Манштейна у нас не стояли на каждой витрине? Сериал «Сволочи» нам сняли польские какие-то негодяи или мы сами? Напомню великий поступок режиссера Меньшова, который отказался этому античеловеческому дерьму давать первую премию. Но ведь ее дали, эту премию. Большой канал дал.
Донесся голос из далекой Праги:
– Минуло время славы и отваги,
Нас одолели, как на фронте вши,
Парламентарии да бизнесмены,
Нас предали на набережных Сены,
Где проданы все наши рубежи.
Это не у нас Жукова называли мясником, который забросал немцев трупами? Вы что, не слышали такого? А по-моему, только такое и слышали. Это не у нас в каждом сериале про войну непременно есть тупой энкавэдэшник или подлый смершовец, который только и делает, что гнобит забитых солдат. Это не у нас рассказывали бредни, что Сталин приказал Берлин взять к 1 Мая, якобы к празднику?
Это не у нас сказали, что Матросов лег на амбразуру пьяный? Это не у нас превратили всю войну в один большой штрафбат? Это кто сделал, западные негодяи? Они нацисты, дети и внуки нацистов, у нас про это сейчас много рассказывают. Очень хорошо, что рассказывают. А тогда вот один Меньшов против этой дичи возмутился. А сволочи сволочам премии давали.
А не у нас в 1993 году Язепа Сажича в Минск пригласили, эсэсовца? И Шушек стоял с ним на площади Победы. Еще раз – с эсэсовцем. И вся номенклатура кебичская радостно стояла и подпевала им, подмахивала. Так что на Запад пенять, у нас ли рожа не крива?
Так вот, главная моя мысль: мы празднуем, возлагаем, произносим (уверен, искренне) правильные слова благодаря одному человеку – Александру Лукашенко. Он подлинный наследник победителей. Он защитил их подвиг. Он не дал здесь вовсю развернуться нацистской сволочи заново. Он сохранил имена и памятники. Он водрузил знамя СССР на новый музей ВОВ. Он это сделал. Все остальные уже давно на все наплевали, забыли и продали. Сначала бы сделали «день примирения», потом «день скорби», потом и вовсе бы запретили. Как в Украине, как в Прибалтике, везде одинаково. Только у нас по-другому. Потому что нашелся один подлинный наследник победителей.
А мы уж все произнесем правильные слова. Нам легко. За нас все сделал он. Нам только возлагать осталось и говорить пафосно. Ну и хорошо. Это правильно. Лучше, чем глумеж или забвение. И песню даже споем. А танки с кельтскими крестами уже в Литве. И все памятники снесены. И все растоптано. Раздавлено гусеницами. И они заводят эти танки. Вы слышите немецкую речь и лай овчарки? Я слышу.
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