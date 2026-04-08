Григорий Азаренок, СТВ:

А ведь не было мирного времени. У Президента никогда не было и не будет. В него стреляли во время выборов. И сразу же на него объявили войну. Сразу же с теми ребятами, кто не побоялся, он вышел на бой, чтобы их боялись. И нас бояться. Это не мы. Это Польша развернула гигантскую группировку на наших границах. Это не мы начали перевооружение армии. Это не мы двинули колонны на наши границы. Это не мы готовимся стрелять по городам.

Как у нас появилась система залпового огня «Полонез»? Не знаете, а я знаю. После Югославии, куда лично летел Президент, во время бомбардировок ему не гарантировали безопасность. Его собирались убить. Тогда он понял, что против нас тоже могут вот так «поиграться». И в ответ на ракетную программу Польши мы вместе с китайцами развернули свой «Хаймарс», то есть «Полонез». Мы не стали разваливать советский принцип формирования армии. Мы не стали все переводить в новомодные бригады. Но мы не стали пилить то, что у нас осталось.